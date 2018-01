Una década de éxitos

Sara González es la capitana del Hostelcur Gijón y en estos momentos la jugadora que más años lleva en el primer equipo, diez. Los cumple precisamente este próximo sábado coincidiendo con el partido en el que su equipo se enfrentará a Las Rozas

Su debut en las filas del primer equipo gijonés se produjo en un encuentro de la Liga Interautonómica, en la que participaban equipo asturianos, castellanos y madrileños, frente al C.P. Mieres y que finalizó con victoria gijonesa por 5-0, con goles de Bárbara, Natasha, Leticia, Ainhoa y María Martínez. Ninguna de ellas sigue hoy en el club.

Sara no tardó en hacerse con un puesto en el equipo titular en una época en la que el hockey femenino en general y el Gijón Solimar en particular, comenzaba a crecer de manera notable. Llegaron los títulos para las gijonesas y en todos ellos, a excepción de la primera Copa de Europa, Sara fue una pieza esencial. Con ella en cancha el ahora Hostelcur Gijón logró 2 títulos de OK Liga, 3 Copas de la Reina y 3 Copas de Europa.

Su buen hacer sobre la cancha la llevó a la selección nacional donde también logró un gran protagonismo. Su debut fue el año 2009 con la selección sub-19 en un Campeonato de Europa. Al año siguiente acudió al Mundial sub-20 y en el 2011 ya debutó con la selección absoluta en la que es una jugadora fija desde entonces. En el 2011 participó en el Campeonato de Europa en Wuppertal, en el 2012 en el Campeonato del Mundo en Reciffe, en el 2013 en el Campeonato de Europa en Mieres, en el 2014 Campeonato del Mundo en Tourcoing, en el 2015 Campeonato de Europa en Matera, en el 2016 Campeonato del Mundo en Iquique y el pasado año en los World Roller Games en Nanjing.

Sara es una especialista defensiva pero en su haber están 174 goles en estos 10 años: 139 en OK Liga, 4 en Copa de la Reina y 31 en Copa de Europa. Además, para su anecdotario particular anotó alguno de los goles que hacían cifra redonda en la estadística del club, marcando el número 300 y 500 en OK Liga y el 200 en Copa de Europa. El sábado será un buen momento de que los aficionados locales le rindan un homenaje por su entrega, dedicación y alto nivel de juego durante una década.