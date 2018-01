El Hostelcur Gijón cierra la primera vuelta ante Las Rozas

El Hostelcur Gijón cierra la primera vuelta de la Liga recibiendo en Mata-Jove (20 horas) a Las Rozas en un partido entre dos equipos que marchan igualados en la clasificación. Las locales afrontan el encuentro en cuadro ya que Rubén Muñoz no podrá contar con María Díez, Anna Casarramona y Nuria Obeso, todas ellas por lesión. Esta circunstancia hace que la recién llegada internacional argentina Julieta Fernández tenga que asumir un mayor protagonismo mucho antes de lo esperado, ya que aún está adaptándose a los sistemas habituales del equipo. Las Rozas es un equipo que destaca en defensa con una buena portería a cargo de la chilena Fernanda Hidalgo, y que no suele arriesgar mucho en ataque. Su principal baza goleadora es la italiana Giulia Galeassi, que totaliza hasta el momento 18 tantos en la competición. Otra de las referencias del equipo es la francesa Vanessa Daribo, que militó en las filas del Hostelcur y que en estos momentos lidera la clasificación de asistencias de la OK Liga Femenina. A pesar de las bajas, el equipo gijonés buscará la victoria para ofrecérsela a su capitana, Sara González que precisamente hoy cumple 10 años desde su debut en el primer equipo. J. J.