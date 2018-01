Zidane se aferra a Europa

Zidane se aferra a la Liga de Campeones una vez que se ha esfumado la Copa del Rey, que ya reconoce abiertamente que la Liga está muy difícil, y que sí, que hay crisis, que algo le pasa al Madrid además de no ver puerta. "Hay batallas, quedan partidos", señaló ayer el técnico del Real Madrid en la víspera del partido de Liga los blancos disputarán ante el Valencia del asturiano Marcelino García Toral en Mestalla (16.15 horas, beIN LaLiga). Una de esas batallas de las que habla Zidane, la única, se juega en Europa. "Vamos a hacer todo lo posible para ganar la Champions", apuntó.

Al técnico galo se le vio más animado en la previa de Valencia que tras la eliminación copera ante el Leganés. "Me siento fuerte, esto lo vamos a levantar", dijo. En lo que Zidane no varía su discurso es en su protección al vestuario a pesar de los malos resultados. "Si pensara que mi mensaje no cala entre los jugadores me marcharía mañana", puntualizó.

De vuelta a la Liga, al Madrid le queda la misión, a 19 puntos del Barça con un partido menos, de asegurar de momento la cuarta plaza, que da derecho a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Y hoy afronta un duro rival como el Valencia. Para este partido Zidane no puede contar con Isco y Sergio Ramos. El centrocampista malagueño sufre un pinzamiento en la cadera y el central de Camas ha vuelto a resentirse de sus problemas en el sóleo izquierdo. De todas formas, Isco no tenía muchas opciones de ser titular ya que todo hace indicar que Zidane recuperará a la BBC, ya que dejó claro que Cristiano Ronaldo será titular en Mestalla.

Por su parte, Marcelino arrastra problemas para formar la línea defensiva tras la lesión de Gabriel Paulista. El Valencia suma cuatro derrotas en los últimos siete partidos tras un espectacular arranque de temporada. El técnico de Careñes confía en recuperar el pulso a Liga ante el Madrid, a cuyo técnico defendió ayer. "El Madrid está confuso, pero es absurdo discutir a Zidane", dijo.