El Avilés, por fin un equipo

El técnico del Avilés, José Luis Díaz, Xiel, tiene a su disposición por fin a 16 futbolistas del primer equipo y para esta mañana ante el Tuilla sólo llamó al defensa juvenil Barra, habitual con el primer equipo desde pretemporada. El técnico convocó a todos los disponibles después del entrenamiento de ayer en el Suárez Puerta que fue una "fiesta" para los nuevos que, en su mayoría, nunca entrenaron en un campo similar y quedaron impresionados.

La novedad son los hermanos Toni y Miguel Escobedo, Balsera, y Jairo Huerta, además de Omar Tranche, y Nico Pandiani que también debutarán como locales con el Avilés. Completan la lista los porteros Carlos Castro y Borja Piquero (que podría debutar como titular en el Suárez Puerta), Santa, Domínguez, Expósito, Marcos, Coutado, Anselm, Luis Nuño, y Pablo Tineo. El técnico tendrá que hacer un descarte antes del partido y se decidirá en el vestuario.

Xiel agradeció "a los entrenadores y futbolistas de la escuela por ayudarnos en los partidos que les necesitamos porque los juveniles jugaron de sábado y después con nosotros", señaló.

El Avilés está a dos puntos del descenso directo, pero Xiel no pierde la confianza porque, "se nota en los entrenamientos que poco a poco vamos a volver otra vez a hacer equipo, es un poco atípico porque hay que hacer cosas de pretemporada, pero estamos haciendo un curso acelerado", señaló. Del Tuilla, el técnico habla maravillas porque, precisa, "es un club del que no se puede decir nada malo, al contrario es todo positivo y lo demuestran año tras año mejorando la plantilla". Y apostilló: "Es un equipo muy competitivo y tendremos que estar muy bien para intentar ganarles", concluyó.

El técnico del conjunto langreano, Chuchi Collado sólo tiene 15 futbolistas, ya que no podrá contar con los lesionados Kike Espina y Mario Monasterio, ni con el sancionado Alberto Ventimilla. Un posible once sería el compuesto por Gabri; Jaime Serrano, Prendes, Borja Noval, Luis Enrique; Kike Fanjul, Piniella; Villanueva, Pevida, Fidalgo y Cristian. Un once con cuatro exblanquiazules: Grabri, Borja Noval, Fidalgo y Cristian.