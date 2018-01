Marcelino da aire a Zidane

El Real Madrid se llevó los tres puntos de Mestalla gracias a una contundente victoria (1-4) con dos goles de Cristiano Ronaldo desde los once metros en la primera parte, y dos estéticos goles de Marcelo y Kroos en los instantes finales del duelo ante el equipo del asturiano Marcelino García Toral. Los locales, descontentos con el árbitro en el primer tiempo, no supieron aprovechar el arreón al inicio de la segunda mitad y terminaron pagando su falta de puntería. Con esta victoria, el Real Madrid se queda a tan solo dos puntos del tercer puesto, ocupado por el propio Valencia, y con un partido menos. Los blancos saltaron ante un rival directo a cambiar la tendencia de una temporada que encajó un sonoro golpe tras la eliminación de Copa ante el Leganés.

El partido comenzó sin un dominador claro, con más intensidad que fútbol, y ambos equipos buscando dañar al rival con salidas veloces. En una de ellas, una combinación entre Marcelo y Cristiano terminó con el portugués derribado claramente en el área por Montoya. El luso no falló desde el punto de penalti y adelantó a los merengues. También desde los once metros llegó el segundo tanto de los de Zidane. De nuevo Montoya, esta vez de forma menos clara, cometió penalti tras empujar a Benzema. Cristiano no perdonó y puso tierra de por medio. Pero una vez más, los de Zidane bajaron el ritmo en la segunda mitad, y el conjunto de Marcelino García Toral se hizo con el dominio total del encuentro. Santi Mina recortó de cabeza distancias a la salida de un córner. El acoso sobre el arco de Navas no cesó, y sólo un milagroso pie del 'tico' tras disparo de Parejo evitó el empate. Zidane dio entrada a Asensio y Lucas Vázquez, y los de Concha Espina consiguieron anestesiar el ímpetu local y sentenciar el choque.