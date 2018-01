Neymar y el jeque cierran la puerta al Madrid

"Es un rumor. No es verdad, con seguridad. Está contento aquí, quiere quedarse aquí. Llegó hace cinco meses y tiene todavía cuatro años y medio de contrato. ¿Cómo quieren verle partir? Los españoles quieren comenzar a jugar un poco el partido. No queremos entrar en ese juego. No estará al 100% con nosotros la próxima temporada, sino al 2.000%". Quien dice esto es Nasser Al-Khelaïfi el propietario del PSG, y lo hace sobre los rumores que sitúan a Neymar la próxima temporada en el Real Madrid. El jeque del club parisino cierra así la puerta a las intenciones de Florentino Pérez de hacerse con el astro brasileño.

También Neymar habló sobre su futuro tras marcar dos goles en la victoria del PSG ante el Montpellier (4-0). "Estoy feliz y vine al París Saint-Germain para hacer historia. Las especulaciones están ahí, siempre las ha habido. Cuando estaba en el Barça también había. En todos los periodos de transferencia aparece mi nombre", dijo. Sobre la polémica con Cavani por tirar los penaltis sentenció: "El entrenador me eligió como el tirador. Cavani no tiene ningún problema con eso. Yo tengo que asumir la responsabilidad".