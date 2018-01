El derbi desde un petrolero en el océano Índico

"No poder ver el derbi en directo es una de las mayores frustraciones de mi vida". Así de rotundo es Luis Goitisolo, un marino asturiano, hincha acérrimo del Sporting, que estará pendiente del encuentro de máxima rivalidad en Asturias en el océano Índico, en los mares de Singapur, concretamente en el estrecho de Malaca, una de las zonas con más tráfico portuario del planeta, a bordo de un enorme petrolero portugués de 274 metros de eslora.

Toda Asturias mirará al Tartiere el próximo domingo. El derbi centra la atención en la región desde hoy, pero su incidencia traspasa las fronteras del Cantábrico. Hay asturianos repartidos por diferentes puntos del mundo, lo que tiene la época de la supracomunicación, que no tienen pensando perderse el ansiado encuentro. Goitisolo es uno de ellos. Tiene 23 años, es natural de San Esteban de Pravia, lleva ya casi dos meses en la mar y ha recorrido medio planeta. El pasado año acabó sus estudios de Náutica en la Escuela Superior de Marina de Gijón y el día de Nochebuena embarcó en Le Havre (Francia) como alumno de puente en el navío "Montesperanza". Son sus primeras prácticas en la mar. Tendrá que estar ocho largos meses fuera de casa, pero si algo echará de menos Goitisolo es poder ver al Sporting en directo, su otra gran pasión tras la mar, que le inculcó su padre, también marino.

"De pequeño fui a los últimos derbis en el Tartiere con mi tío, hincha fanático del Oviedo. Después de tantos años me habría hecho mucha ilusión volver a Oviedo en un derbi, sobre todo ahora, ya con mayor uso de razón. A pesar de haber estado en la ida en El Molinón, me quedará un sabor agridulce al no poder estar en la vuelta", cuenta Goitisolo en comunicación desde altamar.

Al del Bajo Nalón le preocupa no poder ver el duelo en las mejores condiciones, debido a los lógicos problemas de comunicación vía satélite en la mar. "Aún no sé cómo lo veremos, puede ser que tengamos que escucharlo por la radio. Internet en alta mar es un poco precario y no es suficiente para ver un partido en directo", admite.

Ver sin cortes de señal los partidos es una de las grandes preocupaciones que tiene este asturiano en la mar, al que la distancia con el Principado le hace tener incluso más pasión por el fútbol. "Se sufre tanto como en casa. Muchas veces la diferencia horaria o las guardias no hace fácil poder seguir los partidos. Tengo varios amigos sportinguistas navegando y sufren los mismos problemas, por eso siempre comentamos los resultados por los grupos de Whatsapp para que los que en ese momento no pueden verlo se vayan enterando", señala.

En el petrolero "Montesperanza" convive una tripulación de 27 personas de diferentes nacionalidades. Goitisolo, que es el único asturiano a bordo, se sorprende ante la repercusión que tiene el derbi fuera de las fronteras de España. "Desde el primer día en el que llegué, pude ver que la rivalidad Sporting-Oviedo va más allá de la frontera asturiana. Aquí convives con gente de muchos países y cuando dices que eres asturiano lo primero que te preguntan es si eres del Sporting o del Oviedo. Nunca pensé que gente de tan lejos pudiese conocer nuestra pasión", relata.

Lo positivo para Goitisolo es que vivirá mucho más tranquilo esta semana previa del derbi. "Dormiré mucho mejor al estar fuera de la burbuja que rodea Asturias. Por un lado lo agradezco, pero no me gusta perder parte de esa magia que sólo entendemos los que somos asturianos", dice. El de San Esteban de Pravia espera un encuentro igualado: "Los derbis son partidos diferentes, la dinámica de los equipos da igual. También los jugadores lo viven de forma distinta. Quiero un 0-1, gol de Sergio en el descuento", finaliza.