El Caudal bloquea la salida de Pelayo

El Caudal no quiere quedarse sin mierenses en su plantilla en el año de su centenario. El equipo blanquinegro bloqueó la salida de Pelayo Castañón al Marino al considerarlo intransferible e, incluso, medita ofrecerle contrato por una temporada más al considerarlo un jugador básico para la entidad.

El mercado de fichajes estará abierto hasta mañana y el equipo mierense aún confía en poder hacer un último esfuerzo para hacerse con un delantero centro pero lo que no quiere son más salidas. Esta es la idea del Caudal, que ha visto como Pelayo Castañón ha sido tentado por el Marino así como otros clubes de la Tercera asturiana, además de con otras propuestas de clubes extranjeros. El club es tajante en cuanto a la situación del lateral derecho y para nada facilitará su salida.

Uno de los principales motivos que tiene el Caudal para no allanar la salida del mierense es que considera al jugador como una pieza básica en el plantel no sólo para esta temporada sino para las venideras, hasta el punto que verían con buenos ojos prorrogarle el contrato que expira el próximo 30 de junio. A esto se une el hecho que Pelayo es uno de los estandartes del club en el año de su centenario. El lateral es el único jugador mierense de la primera plantilla tras la salida de Davo al juvenil del Celta y el Caudal no quiere quedarse sin mierenses en este curso tan especial.

Por su parte, el jugador se llevó un fuerte golpe tras no ser titular el pasado domingo ante el Osasuna B. El hecho que Polaco estuviera sancionado le abría las opciones de ser de la partida, pero Josu Uribe decidió apostar por el central Alberto en el lateral zurdo. Este fue un duro golpe para el mierense, quien esta campaña sólo ha jugado 294 minutos repartidos en siete encuentros. Esta situación le ha hecho meditar salir con destino a Miramar. Una marcha que, ahora mismo, está bloqueada por un club que le quiere en su plantel.