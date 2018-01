Fassani ilusiona en Luanco

El Marino presentó ayer al punta Germán Fassani (24 años), que llega del Lealtad (Segunda B) y suple la marcha de Jairo Cárcaba al Rayo Majadahonda. El club ya había intentado el pasado verano fichar al delantero uruguayo, pretendido por los grandes clubes de Tercera al ser el máximo goleador la pasada temporada tras meter 31 goles con el Condal.

Fassani no ocultó en su presentación que "me hubiera gustado un mejor paso deportivo por Segunda B esta temporada", pero aseguró que "vengo con toda la ilusión de seguir disfrutando del fútbol con buen rendimiento, como los tres años que pasé en Tercera, y cumplir los objetivos del club". La negociación, aseguró, no fue difícil. "El club me mostró su interés y aunque es verdad que yo tenía ganas de cumplir mis objetivos en Segunda B, una vez que me decidí a salir no hubo mucho que hablar porque me ilusionan los objetivos del Marino, el equipo que tiene y porque Oli me puede enseñar muchas cosas".

De un goleador se esperan goles "y lo intentaré", pero Fassani puntualiza que "lo principal es que el equipo gane, y aquí es así porque hay una plantilla muy buena, con jugadores de mucho nivel, y eso me va a venir bien a la hora de competir por un puesto y de jugar junto a ellos".

Su llegada era muy esperada, pero asegura que no siente ninguna presión. "Nunca la he sentido jugando al fútbol porque es lo que más me gusta hacer y con lo que disfruto, pero compromiso sí que tengo, completo". El nuevo jugador luanquín no podrá debutar el próximo sábado (18.00 horas) ante el Avilés, uno de sus exequipos, al arrastrar unas molestias en el tendón desde hace un mes y aún le falta un mínimo de una semana de baja. "Lo importante es estar al cien por cien y no ser un problema para el equipo" explica para concluir con un mensaje a la afición: "En Colunga vi como apoyó al equipo y les pido que vengan a animarnos porque el compromiso va a ser total".

El presidente, Luis Gallego, le dio la bienvenida "porque llevamos mucho tiempo queriendo a Fassani", al igual que el técnico, Oli Álvarez. "Estamos encantados de que quiera jugar con nosotros cuando era deseado por toda la Tercera y que nos eche una mano después de que quedásemos un poco cortos de efectivos arriba con la marcha de Jairo al tener sólo a Wilmer como nueve". Y añadió: "Esperamos dar un salto de calidad con él".

Sobre su debut, Oli, anunció que "no vamos a tener ninguna prisa con él y le vamos a dar todas las facilidades para que se encuentre a gusto", porque, precisó, "es importante que se recupere bien de las molestias que arrastra desde hace un mes para que cuando entre en el equipo lo haga al cien por cien y pueda dar el máximo rendimiento".