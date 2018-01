Oli: "Hay gente muy interesada en que caigamos"

El entrenador del Marino, Oli Álvarez, precisó ayer que el club "no hizo caja" con el traspaso de Jairo Cárcaba al Rayo Majadahonda a principios de este mes. "Algunos piensan que somos un club rico pero no se ingresó ni un duro por la generosidad del presidente, aunque a mí me hubiese gustado que fuera de otra manera por el interés del Marino", aclaró.

Respecto a los posibles fichajes, Oli afirmó que "hemos sido tremendamente respetuosos y pedimos ese mismo respeto para el Marino porque no hemos tocado a ningún jugador de nuestros rivales directos cuando habría sido muy fácil hacerlo". Y lanzó un aviso para navegantes: "Sabemos que duele que tengamos a Germán Fassani porque todos los rivales lo querían, pero está con nosotros porque él lo quiso así y mientras yo esté en el Marino se le va a respetar como merece".

El técnico reconoció que "estábamos interesados en Pablo Acebal, que conoce esta casa, pero él se decidió por el Langreo y lo respetamos al máximo", y respecto al interés por Luis Nuño, delantero del Avilés, explicó que "contactamos con los responsables deportivos del club, pero respetamos su postura de no dejarle salir porque tiene contrato".

El entrenador luanquín hizo un repaso a la actualidad del equipo, que lleva tres empates consecutivos y está a dos puntos del líder Oviedo B. "No me preocupan los empates porque estamos haciendo buen fútbol y acabarán llegando los triunfos, ni me asusta que el Oviedo B esté a dos puntos, para nada". Y se explicó. "Es lógico que estén ahí, igual que el Langreo, el Covadonga o el Tuilla porque somos los que tenemos que estar por plantilla y objetivos. Mis jugadores están muy comprometidos y nadie va a llevar dudas al vestuario, que se olviden los que lo quieran intentar".

Y es que Oli detecta que "hay gente que parece muy interesada en que caigamos," pero advierte de que "tendrán que esperar mucho tiempo porque a este equipo no se le gana con facilidad, como demuestra el que lleve 23 partidos de Liga invicto más los de la Copa Federación, y pese a quien pese está haciendo una temporada espectacular a pesar de que no tenemos el mayor presupuesto, ni siquiera el segundo".

La única preocupación del técnico, matizó, "es recuperar a los tocados", David González, Borja y Óscar para recibir al Avilés el próximo sábado (18.00 horas).