El Avilés ficha al francés Mathieu y vuelve Carlinos

Carlos Menéndez, Carlinos, será la gran novedad en el entrenamiento del Avilés esta mañana (10.30 horas en La Toba). Y es que el medio centro de Noreña vuelve al equipo avilesino después de probar en diciembre con un equipo de Tailandia y de entrenar a principios de enero con la selección AFE en espera de una oferta interesante del extranjero que al final no llegó. Además, el Avilés ha decidido fichar a Mathieu, uno de los jugadores franceses que estuvo a prueba.

Carlinos siempre priorizó al Avilés en caso de no salir, de hecho tiene en vigor la ficha federativa, y ayer llegó a un acuerdo con el director deportivo, Alan Menéndez, para volver a entrenar y seguir en el equipo hasta el final de la temporada. "Una opción era el Avilés si no salía extranjero y estoy muy contento de volver". El jugador, no obstante, no ceja en su idea de jugar en el extranjero después de estar, entre otros países, en Grecia, Malta o Bolivia. "Lo intentaré otra vez en verano porque me gusta vivir experiencias fuera para conocer otras culturas y otro fútbol".

Jugó su último partido con el Avilés el 6 de diciembre en el triunfo (1-0) ante el Llanera, pero asegura que siguió al equipo de cerca durante este tiempo. "Se pasó un momento difícil, pero ahora venimos unos cuantos refuerzos que intentaremos ayudar al equipo y yo confío en salir de ahí porque, aunque es una situación delicada, hay tiempo". Y añade: "Vamos a tener que pelear mucho, sobre todo pensando que pueden bajar cinco, pero tenemos un equipo joven con ganas y un técnico, Xiel, con mucha experiencia en todo tipo de situaciones. Entre todos esperamos formar un grupo rápido y luchar todos a una, que es básico". Físicamente llega bien y ya podría jugar.

Mientras, el Avilés estará hoy a la espera de la llegada de su último fichaje, el francés Mathieu Castaing. El mediocentro de Toulouse (24 años) viajó ayer por la tarde desde Francia y es dudoso que llegue para entrenar esta mañana en La Toba, pero el acuerdo es total y jugará esta temporada con el Avilés. El jugador llegó a estar convocado con la selección francesa sub-18 y sub-19 y sus últimas temporadas las pasó en el Castanet de Toulouse.

Se trata de uno de los cinco futbolistas franceses que estuvieron a prueba a finales del pasado mes de diciembre y que gustó a los técnicos blanquiazules y se une al portero Lucho Griffard, que fichó por el filial. Otro de aquellos jugadores, el central Sam Herbert, también interesaba pero no lo dejó salir su club.

El mercado se cierra a las 19.00 horas de hoy y el club no descarta más incorporaciones.