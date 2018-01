El Caudal apura por un 9

El Caudal no se rinde y apurará sus opciones de lograr la salvación hasta el último momento. El cuadro mierense sabe que los siete puntos que le separan de la plaza de promoción son una renta considerable, pero no renunciará hasta que les quedan opciones matemáticas de llegar a ella. Dentro de este pensamiento, el club confía en poder reforzarse a lo largo del día de hoy, que es la última jornada del mercado de fichajes. El objetivo del cuadro del Hermanos Antuña es claro: un delantero centro.

Uno de los grandes males del conjunto mierense en este curso está siendo su escasa capacidad goleadora, algo que se vislumbra por el hecho que los dos puntas del plantel, Camochu y Borja Navarro, no han marcado aún en toda la campaña. Esta sequía goleadora ha provocado que el club esté rastreando el mercado en busca del ansiado delantero salvador. El Caudal ha preguntado por infinidad de delanteros como el ex del Izarra Javi Bolo, quien acumulaba cinco tantos con los de Estella, pero que acabó fichando por el Ebro.

Cuando se llega al sprint final, el club sigue buscando una referencia para el ataque y dos de los que más han sonado en las oficinas del club son dos asturianos como Ito y un viejo conocido de la afición blanquinegra, Carlos Álvarez.

Jorge Delgado Fidalgo, conocido en el mundo del fútbol como Ito, es un punta de 25 años formado en la cantera del Avilés hasta llegar al primer equipo donde coincidió con el actual entrenador caudalista, Josu Uribe, en el curso 2013-14 cuando jugaron la promoción de ascenso a Segunda División marcando nueve tantos. Sus buenas actuaciones en el Suárez Puerta le llevaron al Numancia de Segunda, para luego regresar a Avilés en calidad de cedido y recalar en Barakaldo, Levante B y regresar al Barakaldo este verano. Con los de Lasesarre este curso ha disputado trece encuentros marcando tres goles, pero lleva varias semanas de baja por una lesión. Esto es precisamente lo que hace que el Caudal desista de su fichaje.

Otra opción que maneja el club es la de Carlos Álvarez. El actual punta del Burgos jugó en el Caudal en la temporada 2010-11 cuando llegó en el tramo final de la Liga procedente del Puertollano. Ha pasado por Gimnástica de Torrelavega, Cádiz, Leganés, Murcia, Fuenlabrada, Racing y desde julio en el Burgos. Ahora el Caudal quería repescarlo pese a que no es titular en El Plantío desde el mes de diciembre. Su salida es complicada y más cuando ayer los castellanos dejaron marchar al centrocampista Abel. Estos dos "no" hacen que el 9 que llegue deba no ser asturiano.