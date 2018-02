El mercado de fichajes en España llega a su fin

El mercado de fichajes ha llegado a su final en España, uno de los más movidos en los últimos años. El FC Barcelona volvió a romper el mercado con el fichaje de Philippe Coutinho por unos 160 millones de euros y el Real Madrid no pudo concretar el tan ansiado fichaje del guardameta del Athletic club Kepa Arrizabalaga.



Precisamente, el conjunto bilbaíno ha sido uno de los grandes animadores del cierre tras la venta de Aymeric Laporte al Manchester City por 70 millones de euros y el posterior fichaje de Iñigo Martínez por 32, un movimiento que ha generado polémica y ha revolucionado a la afición de la Real Sociedad. Levante y Málaga también aprovecharon las últimas horas para reforzar sus plantillas.





AFP.

El Athletic, un vendaval de última hora

El conjunto 'culé', además del astro brasileño, firmó al central colombianoy despidió al 'Jefecito', que se marchó al fútbol chino. Otros que abandonaron la disciplina azulgrana fueron(Estambul Basaksehir FK);(Watford) y(Inter de Milán)El Atlético de Madrid también agitó el mercado. Tras su sanción sin poder inscribir a jugadores en verano, presentó a, que vuelve a La Liga tras un desembolso de unos 60 millones, y. Además, se concretó la salida deal fútbol chino.El Real Madrid , por su parte, ha realizado ningún movimiento este invierno. Más allá del supuesto interés por Kepa y el rumor de última hora por el delantero argentino del Inter de Milán, Mauro Icardi, el fax de la oficina del conjunto blanco ha estado parado. Ya lo había advertido Zidane, está contento con los suyos y no ha querido ningún fichaje.El Valencia se ha reforzado con la cesión del delantero, procedente del Atlético de Madrid, y la incorporación del centrocampista francésque llegó desde el Arsenal.. Sin embargo, no se pudo concretar la vuelta dedesde el Inter de Milán.Elcambió de entrenador y firmó ay se hizo con el lateral izquierdo brasileño, por unos 11 millones de euros. Además, en las últimas fechas ha firmado al lateral mexicano, que al parecer estaba cerca de firmar por el Real Betis,. El otro conjunto de la ciudad, el, tras el fallido fichaje de Layún, incorporó al central catalánpor unos 10 millones de euros procedente del Borussia Dortmund.Uno de los equipos que no suele recurrir mucho al mercado debido a su limitada área de actuación, el, se convirtió en el inesperado gran protagonista del periodo de traspasos. A mediados de mes anunció el fichaje del lateral izquierdo rumano, formado en el fútbol vasco. Se incorporará a la disciplina rojiblanca a partir del 1 de junio.Pero los grandes movimientos llegaron pasados el ecuador del mercado. Tras lograr renovar a, el conjunto rojiblanco recibió 70 millones de euros tras el pago de la cláusula de rescisión depor parte del Manchester City. Esta gran cantidad de dinero provocó un efecto dominó que llevó a Bilbao al ya excentral de la Real Sociedad, tras abonar su cláusula de 32 millones. Un movimiento que levantó gran polémica en San Sebastián por el momento en el que se produjo, a tan solo un día del cierre de mercado. Para suplir su baja, los 'txuriurdines' han firmado al central mexicano, procedentede de la Roma, por unos 6 millones de euros.Otro movimiento polémico se vivió en Galicia. El, además de, fichó al medio danés, que llegaba libre desde el Sevilla. El traspaso no gustó en Vigo, donde el centrocampista había jugado durante tres años. Los celestes, por su parte, ficharon al lateral eslovacoy al atacante argentinoJugadores que han vestido las camisetas de eternos rivales. Vídeo: Flow.Elconfirmó la marcha deal fútbol chino, dejando alrededor de 40 millones de euros en las arcas del 'submarino amarillo'. Para suplir su marcha, se logró la cesión del delantero colombiano. Al refuerzo del colombiano se suma la incorporación del centrocampista, que llega desde el Espanyol.La UD Las Palmas tiró de este mercado para tratar de darle la vuelta a su situación en la clasificación. Llegódesde el Cruz Azul mexicano y se trajo consigo a. También llegaron. En el apartado de salidas, se concretaron las marchas del delantero francésal Getafe, la deal Córdoba y la deal Saint-Étienne.Otro de los equipos que se han preparado para un cambio en este periodo ha sido el. El conjunto 'boquerón' despidió acomo entrenador y contrató a. También llegarony el canterano, que vuelve al equipo que lo vio nacer como futbolista.Eltambién recurrió al mercado para reforzarse. Tras los rumores que situaban al delantero Arouna Koné de vuelta, los granotas firmaron a los delanterosse sumaron en el apartado de incorporaciones.Otros fichajes a destacar:(Alavés);(Eibar);(Getafe);(Girona);(Espanyol).