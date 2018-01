El gesto más feo de Neymar con un rival

Neymar vuelve a ser protagonista de un nuevo polémico episodio que poco tiene que ver con los valores deportivos. En esta ocasión, el jugador brasileño se ha visto salpicado por un feo gesto que tuvo con un jugador rival del Rennes. Concretamente, con el maliense Hamari Traoré, a quien Neymar ofreció ayuda para levantarse del suelo tras un lance del juego. No obstante, justo cuando el maliense se disponía a dar la mano al brasileño, éste se la retiró, en un feo gesto que ha dado ya la vuelta al mundo.





Que vergüenza lo de Neymar.??????? pic.twitter.com/iQsBVQecu8 — Esteban Márquez G. (@EstebanMqzG) 30 de enero de 2018

Al margen de esta polémica, el PSG logró anoche clasificarse para la final de la Copa de la Liga al vencer 3-2 en el campo del Rennes, en un duelo en el que se utilizó eltras una dura entrada contra un rival.Los parisinos buscarán su quinto título consecutivo en esta competición el 31 de marzo. Su rival saldrá de la eliminatoria que disputan este miércoles el Mónaco y el Montpellier.. No fue fácil, jugamos tres partidos fuera, pero hemos ganado, aunque hubo una oportunidad para el Rennes. Creo que dominamos, pero no como queríamos, pero estoy contento del sacrificio de los jugadores", dijo el técnico del PSG Unai Emery.En la primera parte el internacional belga Thomas Meunier abrió el marcador a lo grande con una espectacular volea al segundo palo desde el pico del área (24).El segundo tanto del PSG llegó en un pase largo del italianoque en el mismo gesto controló y dejó para el argentino Ángel Di María. El disparo del 'Fideo' lo despejó Abdoulaye Diallo y Marquinhos, sin oposición, hizo el 2-0.Con suerte, el argentino Giovanni Lo Celso sentenció para los visitantes. Di María dejó para su compatriota, que se sacó un disparo que pasó por debajo de las piernas del arquero (58).Con todo perdidoRecortó diferencias en un centro lateral que remató Diafra Sakho sin marca (85).El delantero, que entró en la segunda parte, había firmado con el club bretón el lunes, procedente del West Ham United.El tiempo ya estaba cumplido (90+2) y el bosnio Sanjin Prcic acertó con un disparo lejano. No dio tiempo para más."Sobre todo tenemos un. ¿Pero puedo reprochar algo a mis jugadores esta noche? Lo dudo", dijo el técnico del Rennes Sabri Lamouchi.