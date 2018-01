Los "Hispanos" y el sacrificio

La selección de balonmano, con el asturiano Raúl Entrerríos a la cabeza, realizó ayer en Madrid "el paseíllo" del trofeo que la acredita como campeona de Europa. Los "Hispanos", que anteayer fueron aclamados en el aeropuerto de Madrid como héroes, fueron recibidos por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que elogió "la solidaridad" del equipo como base de un éxito que provocó que "muchos españoles se sintieran muy orgullosos". "Me fui preocupado al descanso, pero lo que me impresionó de la segunda parte fue la defensa '5-1' que nos dio un éxito bárbaro y que requiere basculación, rapidez y sobre todo compañerismo, solidaridad. Es lo que más me impresionó de esa remontada, la solidaridad, y eso habla de gente buena, con afecto unos por otros", expresó Méndez de Vigo durante la recepción a la selección en el Consejo Superior de Deportes (CSD). El político cree que "desde el primer momento" los "Hispanos" hicieron "concebir esperanzas" a los aficionados dentro de un campeonato que calificó de "extraordinaria calidad". Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, destacó que la selección creyó desde el principio en su "espíritu ganador". Y añadió: "Habéis demostrado que vuestro juego, vuestro trabajo, vuestro sacrificio han superado a las adversidades y habéis logrado por primera vez después de cinco intentos, conseguir alzaros con este campeonato de lo que estamos todos orgullosos", sentenció.