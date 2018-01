El Marino pierde a Borja por lesión para el derbi

El Marino volvió a entrenar ayer en Miramar después de descansar el lunes con la baja del lateral derecho Borja, que se rompió el tercer y cuarto metacarpianos de la mano derecha durante el partido del domingo en Santianes frente al Colunga (1-1), y está escayolado. El jugador de Cangas del Narcea será baja entre dos y tres semanas.

"Fue en los diez primeros minutos del partido y en el momento no me enteré, pero empecé a notar que me costaba mover los dedos y cerrar el puño, y no sabía cómo colocar el brazo para correr hasta que en el descanso el fisio me puso un vendaje y me sentí mejor. Al final del partido tenía la mano hinchada", explica.

La radiografía que le hicieron en el hospital de Cabueñes muestra que la fractura es fina, sin desplazamiento y la recuperación pasa por la inmovilización total durante unas dos semanas como mínimo. "Ahora toca recuperar con calma", dice el jugador.

Los otros dos futbolistas con molestias del partido, David González, con dolor en una costilla, y Óscar Pérez, evolucionan bien y de no surgir problemas estarán en el derbi comarcal del próximo sábado (18.00 horas) frente al Avilés en Miramar.

La baja de Borja deja a Oli Álvarez con los 16 justos para el derbi y un posible sustituto en el lateral es Iván Fernández.