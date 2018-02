Animar en territorio enemigo

Puerto deportivo de Gijón. Pasan unos minutos de la nueve y media de la noche. A Jaime Muñiz y a Nicolás Olivares se les asoma un trozo de bufanda en azul del bolsillo de sus chaquetas. No sobresale mucho. Ambos son acérrimos oviedistas. El primero nació en Oviedo, justo al lado del Tartiere. El segundo es gijonés, pero de corazón carbayón. Un caso raro, reconoce. "A veces piensas que es triste no poder ir con la bufanda de tu equipo, pero al final no la usas por evitarte algún que otro problema. No va a pasar nada, pero igual alguien puede sentirse ofendido", señala Muñiz. Es lo difícil de animar en casa del enemigo futbolístico.

Similar escena se repite en Oviedo. Pero, en este caso, la bufanda es rojiblanca. Alberto Paúl Cuesta García es el presidente de la peña sportinguista Veguín, que acaba de cumplir sus bodas de plata. "Trabajo por Oviedo y Llanera, tengo varios negocios, si no te metes mucho con los rivales tampoco se meten contigo. Siempre hay comentarios, pero no soy de los que los llevan mal", dice.

Cuesta augura un partido muy disputado. "El Sporting necesita el triunfo, pero no porque sea el Oviedo, sino porque necesita ganar fuera. No vale solo con lo de casa, hay que puntuar también como visitante para meterse arriba", explica. El presidente de la peña sportinguista es partidario de que la afición esté mezclada en las gradas, de que prime la deportividad y la igualdad. "La gente de uno y otro equipo tiene que convivir en la grada. Que estén con bufandas y colores distintos. A los radicales hay que erradicarlos y está bien que haya mucha seguridad en ese aspecto, pero la gente de a pie no merece ese tratamiento. Vamos en la dirección equivocada", asegura.

De vuelta a orillas del puerto gijonés. Mario Pevida es otro oviedista en Gijón, lleva ya seis años viviendo en la ciudad a la que se mudó junto a su novia Raquel. "Ella es sportinguista, no forofa pero si lo suficiente para que haya piquilla", asegura. Llevar la camiseta carbayona está vetado, asegura. No está el horno para bollos. "Trato de pasar desapercibido voy al partido, guardo la bufanda y vuelvo", señala.

Óscar Areces y Borja Arnott llevan también bastantes años seguidos viviendo en Gijón. "Ahora como nosotros estamos por encima del Sporting se lleva algo mejor lo de estar aquí.", asegura el primero. El segundo lleva anudada al cuello una bufanda azul y blanca que le hizo una compañera de trabajo en el hospital de Cabueñes. Tiene grabada la frase que le dijo otra enfermera hace unos cuantos años. Le espetó: "Con lo bien que me caías hasta que me enteré que eras del Oviedo".

Pasan los años y la presión se va aflojando, sobre todo, desde que el Oviedo volvió a Segunda División. "Esto cambió mucho, ya no hay tanta rivalidad como antes. Yo el otro día estuve viendo el partido del Oviedo en un bar de Gijón y celebré los goles sin ningún problema y eso que había unos socios del Sporting sentados a mi lado", señala Muñiz. Arnott añade: "Antes la gente siempre te anda picando, te decían ¿cómo va el Oviedo? Ahora no tanto".

Un caso especial es el de Nicolás Oliveros, gijonés de nacimiento pero con sangre carbayona. Lo del oviedismo le viene por parte de padre, también del Oviedo. Para seguir la tradición su hija también es socia de los azules. "En el 88 cuando el Oviedo subió a Primera me hice socio, y así desde entonces", explica. A mayores, iba al colegio justo frente al estado de El Molinón. "En clase cuando nosotros ganábamos y ellos perdían nadie hablaba de fútbol", recuerda.

Luego, cada vez que echaba novia solía oír la misma frase de los padres de éstas. "Tuviste que ir a buscar al único del Oviedo", me decían. "O, también, tu yes buen chaval, ¿cómo puedes ser del Oviedo?", asegura.