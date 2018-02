En el Avilés ya son veinte

El Avilés afrontará con 20 jugadores la parte decisiva de la temporada, en la que se juega la permanencia, a los que hay que añadir al juvenil Barra y el punta Adrián, que pasó por el quirófano en septiembre tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha y no volverá al menos hasta finales de marzo. El club no pudo hacer más fichajes a pesar de que lo intentó ayer, pero este es el mayor número de efectivos del año.

En enero llegaron siete jugadores: Nico Pandiani, Jairo Huerta, Balsera, Gastón Cesani, Mathieu, y los hermanos Miguel y Toni Escobedo, además de la vuelta de Carlinos, que se unen a Omar Tranche y Borja Piquero, que ficharon en diciembre. Las llegadas compensan la marcha de seis titulares desde finales de noviembre: Fonso, Vázquez, Adama, Chus, Sergio Menéndez y el portero Lucas Anacker, que fue cedido al Burgos (Segunda B).

El club, además, hizo tres fichajes para el filial de Primera Regional, el portero francés Lucho Griffard, su compatriota el defensa Paolo y el mediocentro colombiano Yeison Espinosa. La última incorporación es el mediocentro defensivo argentino Gastón Cesani (22 años), que visitó ayer a sus nuevos compañeros en La Toba tras bajarse del avión. Nació en el barrio de Saavedra (Buenos Aires), se formó en el River Plate durante diez años y posteriormente pasó al Platense de la Primera B Metropolitana, la Tercera División argentina, donde firmó su primer contrato profesional. Este año rescindió y en enero se fue al Baresse (serie D del fútbol italiano equivalente a la Tercera española), pero no pudo fichar porque para los comunitarios españoles, como es su caso por ser su abuela paterna española, concluyó el plazo el 31 de diciembre. En Italia le surgió la oportunidad de recalar en el Avilés y no lo dudó porque, señala, "me dijeron que es un club muy grande con un lindo proyecto, y ya tengo la cabeza puesta en esto porque necesito jugar". Sabe que el club blanquiazul no pasa por su mejor momento pero, insiste, "me gustó el proyecto y vengo a intentar dar lo mejor para que el equipo vaya subiendo poco a poco".

El jugador argentino se define como "muy competitivo y con carácter dentro del campo" y asegura que físicamente está bien por lo que, de llegar el transfer, podría debutar el sábado (18.00 horas) contra el Marino en el derbi comarcal de Miramar, "Sólo estuve parado estos quince días en Italia, pero entrené por mi cuenta", explica, aunque es probable que no llegue el permiso. Firmó hasta junio, pero no descarta seguir en el club. "Tengo fe en que todo vaya bien y si hay que renovar charlaremos".

El técnico, José Luis Díaz, "Xiel", tendrá a todos en el entrenamiento de esta mañana (10.30 horas) en La Toba, incluido Mathieu, que llegó ayer. Domínguez y Pablo Tineo entrenaron con el grupo y Jairo Huerta va recuperando sensaciones tras romperse en mayo el cruzado de la rodilla izquierda.