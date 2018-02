El Barça mide las fuerzas de Marce

El Barcelona de Ernesto Valverde y el Valencia del asturiano Marcelino García Toral medirán hoy sus fuerzas en el Camp Nou (21.30 horas, Gol y Telecinco) en el partido de ida de las semifinales de Copa del Rey. Azulgranas y valencianistas saltarán al campo con la omnipresencia del 7-0 de hace dos años en idéntico escenario, resultado que está en el aire y con el que tendrán que lidiar tanto los blaugranas, temerosos de lo que pueda pasar en Mestalla en la vuelta, como un Valencia lisiado pero mejorado.

Por este motivo se espera un duelo igualado entre dos equipos en forma, quizá con el Valencia un tanto más irregular que a principios de temporada. Los blaugranas defienden una triple corona en la Copa del Rey, y seguir opositando a un nuevo título pasa seguramente por hacer un partido sólido en su feudo y lograr una ventaja suficiente como para no ir con apuros o urgencias a la capital del Turia. Eliminar a un equipo revelación no es fácil, por mucho que el rival se presente mermado y señalándote como favorito.

Ernesto Valverde podrá seguir dando minutos en esta Copa a Philippe Coutinho. Junto al brasileño también podría tener sus primeros minutos Yerry Mina, aunque parece inviable que desde el once inicial. André Gomes tiene complicado estar en la convocatoria por problemas físicos, mientras que Sergio Busquets estaría ya recuperado de su gastroenteritis. Peor está el parte médico y de bajas del Valencia, ya que Marcelino no podrá contar ni con Murillo, Garay, Guedes ni Kondogbia. Bajas de suma importancia que afectarán a su once inicial.

Expediente a Piqué. El Comité de Competición ha abierto un expediente de investigación a Piqué por las declaraciones del jugador del Barça asegurando que el Espanyol es de Cornellá.