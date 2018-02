Sin puntos, pero con moral

El Asturhockey estuvo a punto de dar la sorpresa en la cancha del Reus, el actual campeón de Europa, que no pudo cantar victoria hasta el último minuto (7-5). El mejor partido fuera de casa del equipo de Grado tuvo un protagonista especial, Pelayo Aspra, autor de tres goles. Pelayo Aspra Nicieza (Oviedo, 16-11-93) es el máximo goleador del equipo, pese a contar con menos minutos que otros compañeros, por lo que espera que el entrenador, David Miranda, le tenga más en cuenta hasta final de temporada.

"Por 40 o 45 segundos no sirvieron de nada", se lamenta Pelayo al recordar sus tres goles en Reus. "Hubiera sido una gran sorpresa", añade el ovetense sobre un partido que al final del primer tiempo dominaba el Reus por 4-1. "Salimos muy motivados después de la charla del descanso. Estábamos enrabietados porque en el último segundo sufrimos una expulsión y nos metieron un gol de falta directa". Gracias a esa motivación, el Asturhockey resistió los primeros minutos del segundo tiempo con uno menos y después sorprendió al rival.

El partido pasó del 4-1 al 4-4 en apenas siete minutos gracias a los goles de Pelayo Aspra, Curro Fernández y Álex Fandos. Un nuevo gol de Pelayo puso el empate a cinco a falta de dos minutos, pero al final el Asturhockey vio cómo se le escapaba el punto.

"No sumamos, pero el partido de Reus nos dio mucha moral", recalca Pelayo, que ha notado el subidón en los entrenamientos de esta semana, de cara al partido del sábado frente al Alcoy: "Tenemos que ganar como sea". Para lograrlo confía en que el equipo vuelva a dar la talla y que cuente con el apoyo masivo de la afición. "Espero que se llene el pabellón porque lo vamos a necesitar".

Pelayo Aspra quita importancia a su racha goleadora, que atribuye en parte a la suerte porque "no estoy jugando mucho". Pese a las dificultades del equipo para competir en la OK Liga, el ovetense da por buena la experiencia. "No nos rendimos y vamos a seguir luchando por la permanencia mientras haya opciones, pero si bajamos seguro que todo esto nos servirá para la próxima temporada. El ritmo de la OK Liga es muy superior y nos enfrentamos a jugadores de mucha calidad, así que tanto mis compañeros como yo estamos mejorando".