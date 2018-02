Gastón: "Vengo a volver a sentirme futbolista"

El jugador argentino Gastón Cesani, junto al francés de Mathieu Castaing, fueron las novedades en el entrenamiento del Real Avilés ayer. Se tratan de las últimas incorporaciones al equipo para completar una plantilla de 20 jugadores, algo que dio un punto más a la sesión de ayer. "Con los juveniles, hemos tenido a 23 jugadores, así sí se puede trabajar. Llegamos a entrenar con once jugadores o menos", recordó el entrenador, Xiel.

Además los nuevos llegan con muchas ganas y así lo demostró ayer Gastón tras su primera sesión con su nuevo equipo. "Me he encontrado a gusto desde el minuto uno y quiero ponerme a jugar cuanto antes. Vengo a volver a sentirme futbolista", explica el mediocentro defensivo. Y es que llega de pasar una odisea en su país, en las filas del Platense: "Por un problema con la directiva, no me dejaban jugar, me quise ir y tampoco me dejaron, hubo un momento hasta que me dejaban fuera de los entrenamientos. Lo pasé muy mal, pero ahora acá estoy, con muchas ganas de jugar y ayudar a sacar al Real Avilés adelante".

"Llegaba muchas veces a entrenar llorando, pero por suerte tenía a mi familia, especialmente a mi mamá, que fue muy importante para poder sobrellevarlo, la que aguantaba mis lloros y mis enojos, aunque mi papá y mi hermano también estuvieron ahí conmigo", explica el argentino, que afirma que hasta se planteó dejar de jugar. "Ahora tengo muchas ganas de debutar, el míster ya quería que jugara esta semana, pero va a ser difícil que llegue el transfer de Argentina", añadió.

Partidos por la tarde. Por otro lado, el club anunció ayer que los partidos en el Suárez Puerta, a partir del de la semana que viene ante el Colunga, serán los domingos por la tarde, exceptuando la visita del Atlético Lugones, el 18 de febrero, que se jugará a las 12.00 horas, al ser emitido por al televisión autonómica.