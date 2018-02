Miguel: "Al Langreo no se le puede rechazar"

Un fichaje veloz. Así se resume la llegada de Miguel Sánchez al Langreo. El nuevo jugador del equipo azulgrana, que llega procedente del Roces, destaca que todo se cerró en cuestión de horas. "El martes salí del entrenamiento con el Roces y un antiguo coordinador de la entidad le facilitó mi número de teléfono a Hernán, que había preguntado por mí; Hernán me llamó y me dijo que lo pensase esa noche, ya que al día siguiente se cerraba el plazo".

Miguel tuvo pocas cosas que pensarse a la hora de dar el sí definitivo al equipo de Ganzábal. "Anteayer ya le dije que a mediodía que para mí sería una gran oportunidad, pero que tenían que llegar a un acuerdo entre los clubes". Un acuerdo que no tardó en llegar. Desde el equipo gijonés no le pusieron ningún impedimento al zaguero a la hora de estampar su firma por el Langreo. "Presidente y entrenador me dijeron que si era un paso hacia adelante para mí, que aceptara", resume Miguel Sánchez.

Y es que el nuevo futbolista del conjunto azulgrana lo tiene claro. A sus 20 años de edad cree que "es difícil decir que no a un club como el Langreo, siendo un jugador joven, es un espejo para mí y creo que aquí voy a poder progresar".

Tras doce campañas ininterrumpidas en las filas del Roces, le llegó el momento de decir adiós. "Un cambio de aires no viene mal, estoy agradecido a toda la gente del club, entrenadores, compañeros, fisios...".

De sus nuevos compañeros en el Langreo, Miguel no ha compartido vestuario con ningún futbolista. Sin embargo, el portero del Roces, Javi Menes, había formado parte del cuadro azulgrana en la pasada campaña. "Me felicitó cuando se enteró de la noticia", resume Miguel Sánchez.

Pese a haber actuado durante toda su carrera como mediocentro, Miguel Sánchez se reconvirtió a defensa central en los últimos meses. La posición que va a desempeñar en el equipo de Ganzábal no le será desconocida.

Tampoco será novedad en su familia que vista la camiseta del Langreo. Su padre, Luismi, militó en el conjunto de Ganzábal en dos etapas (1990-91 y 1993-94). "Mi padre me dijo que estuviera tranquilo, que pensase las opciones y me apoyó, que por probar no voy a perder nada", reconoce el nuevo futbolista del equipo langreano.