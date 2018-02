El plan de seguridad: 400 efectivos y 20 autobuses escoltados desde Gijón

El derbi del domingo en el Carlos Tartiere movilizará a 400 efectivos de seguridad (Guardia Civil, Policía Nacional, Local y vigilantes privados) que velarán para evitar que se produzcan incidentes entre los aficionados. Es el mismo plan que en la ida, como había adelantado la Delegación de Gobierno hace varias semanas. El delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, aseguró que "estamos en buenas manos para que esta sea la fiesta del fútbol asturiano", y garantizó que no se producirán los mismos problemas que se dieron en el partido de la primera vuelta en El Molinón, cuando la llegada del autobús rojiblanco provocó un incidente entre los aficionados gijoneses y la policía.

De Lorenzo reunió ayer a los representantes de Oviedo y Sporting, de las fuerzas de seguridad, de las peñas y de las empresas que se encargarán de transportar a los aficionados. Tras el encuentro garantizó que se pondrán las medidas necesarias para evitar incidentes como los de Gijón. "Nunca se pensó que los propios aficionados de un club ocasionaran problemas a la llegada al campo del autobús de su propio equipo. No es lógico. No obstante, está pensado como evitarlo", aseguró. Lo que no quiso desvelar es de qué forma se pondrá coto estos posibles altercados. Y añadió: "Hay gente que busca otra especie de mala diversión, que a veces lleva al extremo de tener víctimas mortales". Aunque puntualizó que se trata de grupos minúsculos que no valen para calificar a toda la afición. "Esos problemas no se van a repetir", dijo. Todo está preparado. De El Molinón saldrán una veintena de autobuses de aficionados rojiblancos en torno a las 13.30 horas. Lo que no quiso desvelar fue el recorrido: "Será a través de un circuito establecido y el más favorable para que puedan llegar al estadio sin dificultades", destacó.

Una vez acabado el partido los aficionados del Sporting tendrán que permanecer dentro del estadio ovetense entre "veinte minutos y media hora", hasta que la situación en las afueras quede totalmente despejada. Será entonces cuando puedan volver a emprender el camino de vuelta a casa en sus autobuses. "Todo está coordinado", destacó el delegado del Gobierno. "Estamos tratando de hacer las cosas exactamente igual que se hicieron en Gijón en la primera vuelta", indicó De Lorenzo. También añadió: "Hacía casi quince años que no había un derbi y ahora vuelve a haber experiencia y hay trabajo impecable. Va a haber un dispositivo muy serio", dijo.

Por el Oviedo asistieron el asesor deportivo Joaquín del Olmo, el presidente Jorge Menéndez Vallina y el gerente David Mata. Por el Sporting acudió el vicepresidente Javier Martínez, el director de seguridad Carlos Barcia y Falo Castro, también de seguridad. Todos rechazaron hacer declaraciones.