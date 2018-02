Con toda la artillería

Nadie se quiere perder una cita así. Por supuesto no quieren perdérsela los delanteros, los cabezas de cartel de un cartel con tirón. El derbi siempre abre un hueco en la memoria para los goleadores y Toché y Santos, los máximos realizadores de Oviedo y Sporting, quieren estar en el once inicial mañana. Anquela y Baraja no muestran sus planes, pero las opciones del murciano y del uruguayo ganan enteros a falta del último entrenamiento semanal, el que sirva para matizar los detalles finales de la cita más esperada del año.

Se rasca la cabeza y se desgañita Anquela en El Requexón. Es la rutina. No hay nada especial aunque sea la semana del derbi. El entrenador tiene las cosas tan claras como su equipo en el terreno de juego. Los analistas coinciden en este punto: Anquela ha dado con la tecla. No se duda sobre el sistema de tres centrales y dos carrileros. La elección de los nombres, la mayoría de ellos, está tomada. Pero deja el jienense la puerta entreabierta cuando se le cuestiona la identidad del delantero centro.

"No sé lo que haremos, decidiremos mañana por hoy-, Si Toché está para jugar 90 minutos, los jugará; y si creo que no está para los 90, tendremos que seguir esperando", indicó el entrenador en su intervención antes del derbi. Es esa, la del delantero, la principal duda en los planes de Anquela. Si Toché aún no dispone del suficiente carburante para aguantar todo el partido repetirá Linares, sinónimo de trabajo. Anquela tapa las dos cartas sobre la mesa.

El que estará seguro es Aarón Ñíguez. El extremo descansó la jornada pasada, sancionado para el choque de Reus, pero el trabajo semanal había dejado algunas razones para la preocupación, alejado el ilicitano del trabajo del grupo en algunos momentos. Anquela es optimista con su participación y nadie duda de que estará en el once. Los azules trabajarán hoy en El Requexón (10.30 horas), en una sesión abierta al público.

Del lado gijonés, la atención también se posa en su goleador. "Necesitamos a gente que esté 120%. Santos se ha entrenado con alguna molestia y vamos a ver cómo evoluciona, no podemos salir con jugadores que tengan dudas o sin confianza", afirma Rubén Baraja. El entrenador del Sporting prefiere mantener en el aire la participación del uruguayo, a pesar de que el jugador se entrenó ayer con aparente normalidad. Todo lo que sea prescindir de su máximo goleador será una sorpresa en un conjunto rojiblanco que tiene en el charrúa una de sus mayores fortalezas.

La recuperación de Calavera añade alternativas para componer la defensa. El catalán vuelve a estar disponible tras sufrir una lesión muscular que le ha hecho perderse los últimos dos partidos. La vuelta de Calavera no será, a priori, la única novedad.

El Pipo piensa en Rubén García como recambio de Castro para acompañar a Santos en el ataque. En el caso del valenciano, un par de pasos por detrás del punta, en la zona en la que brilló durante la segunda parte ante el Nàstic, duelo en el que marcó y se reivindicó tras saltar al campo como hombre de refresco. En la recámara estarán los últimos fichajes. Nano Mesa, Guitián y Hernán Santana apuntan a convertirse también en las novedades de la convocatoria.

Los de Baraja se entrenan hoy en El Molinón a partir de las 10.30 horas a puerta abierta.