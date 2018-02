El Madrid, sin rotaciones

El Madrid volverá a poner a prueba su confianza y mejoría hoy en su visita (20.45 horas, beIN LaLiga) al Ciutat de Valencia donde le espera un necesitado Levante que precisamente fue el primero que hizo saltar las alarmas en el conjunto madridista al inicio de la temporada. El 9 de septiembre el conjunto granota, recién ascendido, sorprendía al actual campeón arañando un punto en el Bernabéu ante un rival en el que las rotaciones empezaban a vislumbrar su menor efectividad. Aquellas dudas que dejaron los de Zidane fueron poco a poco aumentando, sobre todo en casa.

En su segunda salida consecutiva, también a Valencia, el Madrid defenderá una vez más su cuarta posición de la clasificación.

Para el partido Zidane no tiene previsto hacer demasiadas variaciones respecto al once que dispuso en Mestalla, salvo la posible vuelta de Sergio Ramos al centro de la defensa, seguramente por un Varane que no se entrenó en toda la semana con el grupo. Tampoco lo hizo hasta este viernes Cristiano Ronaldo pero que será también de la partida.

Por su parte, el Levante tendrá el difícil reto de sumar algo positivo para no caer en la zona de descenso si no le acompañan el resto de resultados. El técnico asturiano Juan Ramón Muñiz tendrá que buscarle sustituto al sancionado Campaña, con buenas opciones para el macedonio Bardhi, que ha perdido protagonismo, mientras que Roger podría volver a la titularidad.