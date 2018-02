El Caudal necesita reaccionar cuanto antes. El equipo mierense es el colista del grupo y le separan siete puntos de la plaza de promoción por la salvación. Una situación que hace que cada encuentro sea una final para los blanquinegros y mañana tienen una complicada salida a Tudela donde se medirán a uno "de los equipos que más me están gustando esta temporada" como reconoce un Josu Uribe quien recalca que "estoy convencido que vamos a ganar ya. No se si será ante el Tudelano pero ganaremos un partido seguro porque lo estamos mereciendo".

La situación del Caudal es más que delicada. El equipo mierense acumula diecisiete jornadas sin ganar lo que les ha llevado al último puesto y a ver la salvación como casi una quimera. Su técnico, Uribe, es consciente de ello pero apela al compromiso para sacar adelante al equipo. El gijonés destaca siempre que "el equipo está fastidiado" pero mira el partido a partido y ve el duelo de mañana como "una final para los dos pues el Tudelano está cerca de los "play-off" y querrá acercarse y para nosotros porque todos los encuentros lo son y necesitamos ganar".

El rival de los mierenses no será para nada sencillo. El Tudelano es noveno pero está a sólo dos puntos de la cuarta plaza. Para Uribe el cuadro navarro "es uno de los equipos que más me está gustando esta temporada y la gente me ha dicho que en Mieres jugó un gran partido hasta el punto que les pareció uno de los mejores conjuntos que pasó por el Antuña esta campaña". Eso sí el entrenador avisa que "el partido será complicado" aunque "nadie nos ha ganado con facilidad".

El técnico caudalista tendrá a todos sus jugadores disponibles salvo la baja ya sabida del lesionado Alberto Gómez. Uribe recupera a Polaco y a Adrián Llano que no pudieron jugar la pasada jornada contra Osasuna B por sanción. Estos dos volverán al once lo que hará que Uribe recupere el 4-1-4-1 habitual que ante los navarros no pudo emplear por estas dos ausencias.