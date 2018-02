El desafío del nuevo Caudal

El tiempo se le acaba a un Caudal al que le separan ya la friolera de siete puntos respecto a la plaza de promoción por la permanencia y que está a once de la salvación directa. Tiene quince finales por delante. Toda una heroicidad para un equipo mierense que, esta tarde, visita a un Tudelano que quiere dar un salto de calidad y asomar la cabeza a las plazas de play-off. En el Ciudad de Tudela comienza una nueva Liga para un nuevo Caudal.

Un nuevo Caudal porque el equipo mierense se ha transformado en este mercado invernal con la salida de diez jugadores y la llegada de nueve, además de una más que posible pues el club quiere hacerse con un punta de los que están en el paro. Este nuevo Caudal tiene un reto más que complicado y para ello necesita ganar de forma inmediata.

Los blanquinegros llevan semanas disputando finales en las que no han sido capaces de reaccionar del todo. Sí que han logrado empates de mérito como ante el Burgos o el Osasuna B pero las derrotas a domicilio ante rivales directos como Leioa y Lealtad han dejando al equipo algo "tocado". Josu Uribe es conocedor de ello y por eso pide más a un equipo que de los ocho encuentros que ha dirigido el técnico gijonés en cuatro se ha llegado a poner en ventaja en el marcador.

El Caudal acumula diecisiete jornadas sin ganar y necesita reaccionar cuanto antes y Uribe avisa de que "estoy convencido que vamos a ganar ya. No sé si será ante el Tudelano pero ganaremos un partido seguro porque lo estamos mereciendo".

Para esta tarde Uribe ya cuenta con "su" Caudal y podrá hacer el once que más le convenga para ganar a "uno de los equipos que más me están gustando del grupo". El gijonés recupera a los sancionados Polaco y Adrián Llano quienes irán directos a un once en el que volvería a apostar por un esquema con un solo punta. El once caudalista podría ser el integrado por: Óscar Santiago; Cristian, Catú, Calahorro, Polaco; Adrián Llano; Iker Alegre, Borja Prieto, Yosu Camporro, Niko; y Camochu.