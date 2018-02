Paula González y Moha Bakkali ganan el Regional de cross

Navia, "Villa Europea del Deporte", sede del campeonato de Asturias de cross, coronó ayer a dos jóvenes, Moha Bakkali y Paula González, a los que la palabra Europa no deja indiferentes. Moha y Paula fueron los mejores en el nuevo circuito de Veigas de Arenas, en una mañana en la que el agua y el barro no dio tregua. Una prueba que descubrió un circuito vistoso, pero muy exigente, Paula González (Gijón) vencía en categoría absoluta y confirmaba su papel de favorita pese a los temores que albergaba con la naviega Lucía Álvarez. Una carrera en la que también se decidía el Gran Premio de Cross, suma de todos los disputados, y que logró también la gijonesa frente la lavianesa María Suárez (Universidad). La carrera masculina fue una exhibición de Bakkali (Universidad) sin contrincantes de la talla de David Ginzo, Aitor Fernández de la Coba o Lazzoui. Pero no fue un paseo militar. Raúl Bengoa y Youssef Benkert, del Gijón Atletismo, encabezaron la carrera durante el tramo inicial. Pero Bakkali, como si fuera un león al acecho, los devoró como hace con las pruebas que lleva esta temporada. Con su triunfo hacía pleno y lograba también el Gran Premio, por el que luchaba Gerardo Casas.