El capitán manda firmes

Un gol de Pedro González ayudó al Asturhockey a sumar la segunda victoria en la OK Liga, el sábado frente al Alcoy. El capitán del equipo de Grado, que el día 28 cumplirá 31 años, aporta su experiencia y el conocimiento de la categoría de su paso por el Vilanova. Pedro González Ambres cree que tanto él como el equipo merecerían presentar mejores números a estas alturas de la temporada. Y, pese a que la clasificación diga lo contrario, él y sus compañeros siguen convencidos de la permanencia.

"Fue una victoria para coger moral y afrontar con más confianza lo que queda", explica Pedro González sobre la apurado victoria frente al Alcoy del sábado en Grado: "Con 3-2 nos faltó un poco de suerte para sentenciar. Ellos se volcaron y tuvimos contragolpes claros para hacer el cuarto. Pero bueno, al final también pudieron empatar en la falta directa que paró Aarón".

El desenlace fue muy diferente al de otros muchos partidos en la primera vuelta: "Se nos fueron puntos en varios finales, cuando teníamos los puntos casi asegurados. Nos faltó experiencia y también algo de suerte". En cualquier caso, González niega que el Asturhockey sea el peor equipo de la categoría. "Dimos la cara, competimos la mayoría de la veces. El problema es que el club no puede permitirse el lujo de traer jugadores de fuera, ni tenemos tanto para escoger como los equipos catalanes".

La victoria frente al Alcoy, según Pedro González, pudo haber llegado a teimpo: "Ganar siempre da confianza y el sábado jugamos en la pista del Lloret, el equipo que marca la peramencia. Tenemos que ganar sí o sí porque no es una final, es una finalísima. Si ganamos tendremos una gran motivación para intentar alcanzarlo". Incluso si vuelve de Lloret con una derrota, no se rendirá: "Mientras los matemáticas no digan lo contrario seguiré confiando".

Máximo goleador y decisivo en el ascenso la pasada temporada, a Pedro González le saben a poco los nueve goles que lleva hasta ahora: "Esperaba llevar alguno más, pero a veces las cosas no salen como a uno le gustaría". Elogia a Pelayo Aspra, que le supera por un gol: "Últimamente está enchufándolo todo. Me alegro por él y por el equipo".

Como todos los jugadores de la plantilla del Asturhockey, Pedro González compagina entrenamientos y partidos con estudios o trabajos. En su caso tiene una agenda muy apretada: "Durante la semana trabajo como pintor, sin problemas porque los entrenamientos son a partir de las ocho de la noche. Y un fin de semana de cada dos, cuando jugamos en casa, me ocupo de un bar que tengo con un socio".