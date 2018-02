Xiel ya tiene a Mathieu

El medio centro francés Mathieu Castaing ya es jugador del Avilés. El club recibió ayer el transfer internacional del jugador galo y el técnico, José Luis Díaz, Xiel, podría hacerle debutar el domingo contra el Colunga (16.30 horas) en el Suárez Puerta. Mathieu es uno de los cinco jugadores que estuvieron a prueba a finales de diciembre pasado y causó una buena impresión en los técnicos avilesinos por lo que su incorporación es una buena noticia para el entrenador blanquiazul.

El club espera ahora la llegada del transfer del argentino Gastón Cesani, un medio centro defensivo que también causó una buena impresión en Xiel. "Tiene buena pinta. Es un jugador interesante y creo que va a ayudar al equipo porque, por lo que veo, físicamente está bien aunque ahora tiene que competir y viene de otra liga, pero las primeras sensaciones son buenas", comentó.

La plantilla entrenó ayer en La Toba tras la derrota (4-1) en Miramar que confirma su posición en zona de descenso directo, y el técnico hizo especial hincapié en el aspecto defensivo. "Trabajamos más de una hora probando cosas en defensa con variantes y varios jugadores porque arriba tenemos gol, pero si hay un agujero atrás hay que taparlo". Y añadió: "Estamos en ello, pero para armar el equipo necesitamos tres o cuatro partidos y hasta ahí vamos a tener errores de no entrenar".

Xiel volvió a destacar el compromiso de los jugadores y se responsabilizó de los errores individuales que comete el equipo. "Me culpo porque tengo que trabajar más a nivel individual con ellos para que se beneficie el equipo. Y eso se consigue entrenando porque el fútbol está lleno de pequeños detalles". El técnico entiende que tiene buenos mimbres para trabajar con las incorporaciones del mercado, aunque no oculta que le gustaría estar en pretemporada porque, señaló, "estoy seguro de que este equipo iba a estar entre los cinco o seis primeros, pero estamos ahí y tenemos que hacer todo acelerado e ir avanzando pasos porque no hay tiempo y lo se".

Xiel, por último, asume el delicado momento del vestuario. "La gente está mal, pero sabe que esto es fútbol, que el domingo hay otro partido, y que hay que cambiar la cabeza y olvidarse de Luanco. Otra cosa sería que fuera el Avilés del pasado año, que tenía que pelear por el título, pero este año el objetivo es no bajar y creo que con 40 puntos y centrándonos en el trabajo lo podemos conseguir",