"Hay mimbres y tiempo para salvar al equipo"

El centrocampista tinerfeño Alejandro Balsera (30 años) estaba a la cabeza de posibles fichajes del Avilés para esta temporada. No pudo ser en julio al renovar el canario con el Praviano, pero la operación se concretó en enero pasado por el interés del futbolista en cambiar de aires y ayudar a un histórico como el Avilés a salir de la difícil situación en la que está al ocupar puesto de descenso directo a Preferente. En la decisión pudo influir la presencia en el Avilés, como segundo de Xiel, de Manolo Fernández, el hombre que le trajo al Praviano en julio de 2015 desde el Atlético Granadilla de Santa Cruz de Tenerife.

-El suyo fue un debut amargo con la derrota (0-2) ante el Tuilla y el 4-1 de Miramar

-Si, no gusta a nadie empezar así pero no hay otra que seguir trabajando. El equipo está sin hacer porque nos hemos juntado hace muy poco la gente que nos hemos incorporado y es lo que dice el míster, es prácticamente una pretemporada y encima nos tocaron dos partidos muy duros contra el Tuilla, un equipo muy hecho porque la mayoría llevan cuatro años jugando juntos y muy trabajado con vistas de play-off y el Marino, que aspira al título. Son partidos que nos han servido para juntar el equipo y empezar a tener buenas sensaciones,

-¿Servirá esa experiencia para empezar a ganar?

-En eso estamos porque ahora vienen dos partidos seguidos en casa ante el Colunga y el Lugones que debemos ganar sí o sí.

-¿Dónde estará la clave?

-En intentar defender juntos para ser compactos y duros, pero también cuando tengamos el balón en un campo como el nuestro hay que jugar, tocar, generar ocasiones y dominar el juego. Yo creo que ese es el camino.

-¿Cómo fueron estas primeras semanas en el Avilés?

-Buenas. Me siento bastante cómodo. Los compañeros me han acogido súper bien y hay un buen vestuario, que es clave para sacar un equipo adelante porque sin un buen grupo y muy unido nunca saldrán bien las cosas aunque haya una excelente plantilla. Creo que lo principal es eso, que estamos trabajando bien y no tengo ninguna duda de que vamos a salir adelante porque peleamos para competir con cualquiera en igualdad de condiciones.

-¿Es optimista a pesar de que es un equipo muy joven?

-Si, la parte positiva es que son muy dinámicos, trabajan bien y escuchan al míster porque quieren aprender. Es verdad que lo menos positivo es que pueden sentir la presión y necesitan tener más personalidad en el campo, ser descarados y llevar la iniciativa al margen del rival porque somos el Avilés y todos somos importantes. Pero eso es cuestión de tiempo y dinámicas y en cuanto se gane un partido cambia todo, la gente confiará más en si misma y el grupo sale beneficiado.

-¿Mantiene la ilusión la plantilla pese a la situación?

-Por supuesto y eso también nos va a ayudar. La gente tiene buen nivel y con esa ilusión vamos a ir hacia adelante porque hay mimbres para conseguirlo. Conozco bien la categoría e insisto en que hay motivos para la ilusión porque hay tiempo y mimbres para lograr el objetivo, que es salvar cinco puestos porque no podemos estar pendientes de posibles descensos desde Segunda B.