El Marino, líder a pesar de su campo "tercermundista"

El problema de las instalaciones vuelve a pasar factura al Marino, que tuvo que cambiar el plan de trabajo de esta semana debido a la imposibilidad de utilizar Miramar por el mal estado del césped después del derbi del sábado contra el Avilés. El equipo se vio obligado a entrenar en la playa el martes, ayer y hoy en Candás, y el sábado "donde podamos", comenta el presidente, Luis Gallego, ante la imposibilidad de utilizar Balbín.

Gallego ya se resigna con Balbín después de años de pelea con el Ayuntamiento para que repare el césped, y de compromisos incumplidos. Pero no quiere arriesgarse con más lesiones ante lo ajustado de la plantilla. "Somos 15 y no podemos perder a nadie". Y añade: "Con el tiempo esperemos que se repare, cuanto antes mejor. Ser directivo del Marino es un calvario por las instalaciones, pero son municipales y el Ayuntamiento está en una crisis económica gigante, así que no podemos hacer nada".

El presidente augura una segunda vuelta muy complicada para el equipo que entrena Oli, actual líder, frente a rivales como el Oviedo B y el Langreo, que pueden trabajar en buenas condiciones con plantillas amplias. "Tenemos que buscarnos la vida y entrenar donde sea porque nuestras instalaciones son tercermundistas. Entiendo que no hay dinero, pero las consecuencias están ahí". Y en estas condiciones, continúa, "estamos a años luz de nuestros rivales para estar bien físicamente".

Los problemas deportivos se suman a los económicos porque, señala Gallego, "nos cuesta mucho dinero arreglar Miramar y tenemos que pagar cada vez que vamos a Candás o a Gijón".

El equipo entrena hoy en Candás (10.00 horas) con la posible presencia del delantero juvenil Miguel, que entrará en la lista para visitar al Gijón Industrial el domingo (17.00) en Santa Cruz.