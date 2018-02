Polaco: "No nos vamos a rendir"

"Sólo pequeños detalles nos están alejando de las victorias, pero el equipo trabaja duro y está convencido de que podemos salvarnos". Así de claro se muestra uno de los nueve fichajes invernales del Caudal Deportivo como es David Álvarez, "Polaco". El jerezano llegó procedente del Xerez para ser uno de los líderes del equipo mierense en su sueño por lograr la salvación. El polivalente zurdo se ha ganado un puesto en el once y a la afición caudalista por su entrega y garra, pero es que además avisa que "nosotros no nos vamos a rendir. Somos realistas y la situación no es sencilla, pero vamos a ir a muerte hasta el final para tratar de salvarnos".

Polaco es un hombre claro y conciso y recalca que "cuando eres el último todo se te viene encima. Cada error que cometes te lo penalizan, pero no somos tan malos como pueda parecer. Creo que tenemos un buen equipo que además trabaja mucho. Sólo nos falta ganar un partido".

El centrocampista analiza la situación del Caudal y da una solución: "Un triunfo nos daría otra perspectiva diferente de la situación en la que estamos. Por un lado, nos daría la confianza que necesitamos para afrontar el resto de la competición y por el otro, nos acercaría a nuestro objetivo porque al estar fallando todos los de la parte de abajo nos haría recortar distancias lo que psicológicamente es muy imporante para nosotros y para nuestra afición".

El futbolista jerezano reconoce sentirse "muy bien en Mieres", pero no oculta que "el equipo está, obviamente, jodido por cómo estamos pero esta plantilla y el cuerpo técnico están trabajando muy bien y muy duro pero luego en los partidos no estamos teniendo la suerte necesaria para ganar".

La explicación que encuentra Polaco a esta racha sin ganar es que "en los partidos lo hacemos bien, incluso, somos superiores en muchas fases, pero luego pequeños detalles nos están impidiendo vencer". La receta del centrocampista zurdo para revertir la situación es "ganar un partido cuanto antes y hacernos fuertes en nuestro campo" pero, sobre todo", destaca que "tenemos que creer que podemos lograrlo, pero no sólo nosotros, sino toda la afición porque este equipo va a darlo todo hasta el final".