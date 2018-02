El stick más internacional

La gijonesa María López cumplió el pasado martes 150 partidos con la selección española de hockey hierba y no lo pudo hacer de mejor manera ya que España goleó, 7-0, a un país con tanta tradición en este deporte como es Irlanda.

"Estamos en Málaga haciendo una serie de cuatro partidos ante Irlanda y el del martes fue el primero. Hasta hace poco éramos dos selecciones bastante parejas, pero nosotras el año pasado mejoramos mucho y ahora creo que podemos competir más de tú a tú con los top diez del mundo" asegura López. "Estoy muy contenta de cumplir 150 partidos porque ya son seis años y medio con la selección absoluta. Pasé momentos de todo tipo, pero el del martes fue muy emocionante y merece la pena seguir", asegura.

El contundente resultado no supone ni mucho menos complacencia por parte de la gijonesa, que considera que "a pesar del resultado para nosotras no fue un buen partido, fuimos un poco irregulares. Aún así es una buena noticia que sin haber jugado bien logramos un resultado que hace un par de años hubiera resultado impensable". Un ejemplo de esa mejora se pudo comprobar recientemente porque España viene de jugar cinco partidos en Australia en los que lograron cuatro empates ante una de las mejores selecciones femeninas del momento. "Tanto los partidos de Australia como estos que estamos jugando contra Irlanda son preparatorios para el Campeonato del Mundo que será en julio en Londres", resalta López.

María López, que la semana que viene cumplirá 28 años, se inició en el Grupo Covadonga, pero las últimas temporadas jugó el Club de Campo, con el que ganó todas las competiciones nacionales. En su haber tiene cinco ligas y otra tantas Copas de la Reina. Con la selección se clasificó para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde logró diploma olímpico.

Su marcha a Madrid no fue sólo para jugar a hockey ya que aprovechó para terminar la carrera de Dirección y Administración de Empresas porque en todo momento tenía claro que del hockey es muy complicado vivir. El pasado verano decidió dar un paso más en su carrera y fichó por el Kampong de Utrecht, equipo de la Primera división de Holanda, que está considerada como la mejor del mundo. "En Holanda me encuentro muy bien, la liga allí es espectacular hay muchísimo nivel", manifiesta para añadir: "Reiniciamos la liga a finales de febrero y con muchas ganas de empezar otra vez. El Kampong es un equipo de la zona media de la tabla".

Liga y selección hacen que María no tenga muchas oportunidades de estar en Gijón. "Estuve las pasadas navidades bastantes días, pero ahora no podré volver en un tiempo, me gustaría ir un fin de semana en mayo, pero no sé si podré", comenta. Si lo hace seguro que una visita será el Grupo Covadonga.