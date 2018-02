Tananne: "No sabía que Las Palmas estaba en una isla"

El jugador holandés nacido en Tetuán (Marruecos), y uno a los que Paco Jémez abrió la puerta del equipo cuando se hizo cargo del banquillo de Las Palmas, aseguró que "nunca debí ir a Las Palmas" porque "cuando acepté ni siquiera sabía que el equipo estaba en una isla". De esta forma Tananne justificó su pésimo rendimiento sobre el campo, a lo que añadió la morriña que le embargó en las islas. "No me sentía como en casa y pronto descubrí que para mí era realmente difícil poder encajar esa situación sin mis amigos, mi familia y con la barrera del idioma, ya que muy pocos hablaban inglés y yo no hablaba español", añadió el extremo. Tannane fue uno de los futbolistas amarillos "cazados" a altas horas de la noche de fiesta por Las Palmas.