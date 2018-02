De vuelta a Sotrondio

El Florán volverá a vivir una nueva edición del derbi de San Martín del Rey Aurelio en Tercera División tras 29 años de espera. Este encuentro de máxima rivalidad municipal volverá a la actualidad y vivirá una nueva edición, aunque en este caso el San Martín tendrá nueva denominación tras su refundación como Escuela de Iniciación San Martín. Los sotrondinos recibirán el domingo, a las doce de la mañana, a sus vecinos de L'Entregu en Tercera División, algo que no ocurría desde el 5 de marzo de 1989. Esa tarde la victoria, en la penúltima jornada de Liga, fue para los entreguinos por 0-3.

El domingo se volverán a ver las caras tras el encuentro de la primera vuelta en el que empataron a un tanto en el Nuevo Nalón. Los entrenadores de ambos equipos prevén un duelo "igualado", pero esperan que se "viva con deportividad porque es una fiesta para el concejo", como avisa el entrenador de los entreguines, Marcos Suárez, que es natural del municipio y quien confía en que "todo salga a pedir de boca porque debe ser una fiesta para todos".

Su homólogo de Sotrondio, Chiqui de Paz, coincide plenamente con el pensamiento de Suárez y destacó que "estamos a tope de ilusión y confiamos en que se pueda ver un buen partido y que sea una fiesta para todos en el concejo".

Los dos equipos no llegan al derbi en sus mejores momentos. El San Martín sólo ha ganado un encuentro de los siete últimos y la pasada jornada vieron cómo el Siero, jugando en inferioridad numérica, les remontó un 0-1 para acabar perdiendo por 2-1 en El Bayu. Por su parte, L'Entregu perdió el pasado fin de semana en el Nuevo Nalón por 0-1 contra el Condal en un duelo con polémica arbitral y en el que Marcos Suárez acabó expulsado. Los entreguines no saben lo que es ganar en el nuevo año, lo que hace que el San Martín se haya colocado a cinco puntos de sus vecinos.

Para Chiqui de Paz "las trayectorias recientes no sirven de mucho, lo importante es analizar la de toda la temporada. Sin ir más lejos, el pasado domingo en Siero jugando once contra once hicimos uno de los mejores partidos de la temporada, por eso no creo en lo que haya pasado recientemente sino en el cómputo del año y ahí L'Entregu creo que está haciendo una gran temporada. Tiene mucho mérito lo que está haciendo Marcos pues L'Entregu es un equipo distinto, al que le gusta jugar el balón y al que presta ver jugar".

Si De Paz alaba a sus vecinos, Marcos nos le va a la zaga y confiesa que "el San Martín es un equipo complicado porque son muy combativos y aguerridos. Les costó adaptarse a la categoría pero una vez que se hicieron a ella han sorprendido a muchos y en su campo ya pincharon equipos como el Llanes, el Oviedo B o el Langreo".

Pese a éstas alabanzas mutuas ambos quieren el triunfo para su equipo. Suárez resaltaba que "nos toca reaccionar ya y no hay mejor partido que el derbi". Por su parte, el gijonés señaló que "debemos seguir nuestra línea de trabajo y hacer un gran partido en un encuentro especial en el que la motivación es total".

Uno de los aspectos que preocupan a los dos será el estado del césped natural de El Florán, un campo que "el miércoles tenía una capa de 20 centímetros de nieve, pero esperemos que el tiempo mejore y ayude a ver un buen espectáculo", reconoció Chiqui de Paz. El domingo volverá uno de los derbis municipales más atractivos del fútbol asturiano.