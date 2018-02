Anna Montañana, la primera entrenadora de la ACB

La exjugadora internacional Anna Montañana ha hecho historia al fichar por el Montakit Fuenlabrada y convertirse en la primera mujer que forma parte del equipo técnico de un club de la Liga Endesa, una función que no asume para "demostrar nada", sino con la intención de que "la gente vea con normalidad que pueda haber mujeres en cualquier ámbito profesional del deporte".

Montañana, de 37 años, se desvinculó recientemente del Valencia Basket, el club de su ciudad en el que trabajaba en diferentes áreas, y se incorpora ahora al cuerpo técnico del conjunto fuenlabreño que dirige el entrenador argentino Néstor García.

"Es verdad que esto es algo hasta ahora excepcional, pero a mí me gusta hablar de entrenadora dentro de la normalidad. Soy entrenadora de baloncesto y esperemos que dentro de unos años sea más normal que haya mujeres en equipos profesionales masculinos, que todo el mundo lo vea normal y que podamos romper barreras. No se trata de demostrar nada, pero sí que la gente vea con normalidad que pueda haber mujeres en cualquier ámbito profesional del deporte", explicó la exjugadora de la selección española en un comunicado de su nuevo club.

Montañana, que ya está trabajando en los entrenamientos del equipo madrileño y que debutará oficialmente en el partido del próximo domingo ante el Herbalife Gran Canaria, explicó que la propuesta le "llegó del presidente y del entrenador" y se mostró "muy agradecida porque estas oportunidades se tienen pocas veces".

"En muchas ocasiones cuando estoy entrenando pienso en lo que piensa el jugador, cuándo agacha la cabeza, cuándo está molesto o cuándo está disfrutando. Creo que ahí puedo aportar mucho porque tengo esas mismas sensaciones muy recientes y eso también ayuda a sacar el máximo rendimiento de los jugadores", analizó, antes de explicar lo que le ha pedido Néstor García.

"Que me ponga a tope aprendiéndolo todo, que sume, que no me corte para aportar mis puntos de vista", enumeró Montañana, que vistió en 129 partidos la camiseta de la selección española, con la que ganó una medalla de plata y tres de bronce entre 2005 y 2010.