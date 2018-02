"Todos podemos aportar más y Benzema el primero; quiero a Isco y quiero que siga"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, reconoció ayer que todos pueden "aportar más" en su equipo y "Benzema el primero" para mejorar el rendimiento en la parte final de la temporada, al tiempo que aclaró que es "mentira" que se haya puesto a Isco Alarcón en el mercado a petición suya y que su intención es que el centrocampista siga "toda la vida" en el club blanco. Además de a Isco, Zidane también quiso arropar a Cristiano de cara al partido de Liga de Campeones ante el PSG. "Es un jugador excepcional y ha habido momentos en los que no ha podido marcar goles, pero siempre ha estado en los momentos importantes. Este tipo de jugadores siempre cumple en las grandes citas", apuntó.

Y el técnico galo a volvió a mostrar su confianza en Isco. "Hace un tiempo me preguntaban por qué no fichaba. Confió en mi equipo y siempre voy a confiar hasta el final. Soy de esos que cuando empieza una cosa va a muerte y cree en lo que hace. Quiero a Isco y quiero que se quede toda la vida aquí. Eso no ha cambiado porque es muy bueno, lo ha demostrado y puede demostrarlo siempre. Es mentira (que quiera que se vaya). Contesto para que se acabe este tema", subrayó. Sobre la falta de minutos del jugador malagueño, el francés se defendió con una pregunta: "¿Y qué pasa con los demás? Somos 25 y todos son importantes. Lo importante es el equipo e Isco a lo mejor no va a jugar todos los partidos de aquí a final de temporada". En cuanto a la situación del equipo, Zidane reconoció que "este año el problema ha sido la falta de regularidad", pero apuntó que todavía tienen "un desafío" con la Liga de Campeones que van a "intentar". "Luego no sé cómo va a acabar la temporada, pero estamos convencidos de que podemos hacer cosas muy buenas todavía", sentenció.

Canales y su exequipo. El jugador de la Real Sociedad, con pasado blanco, valoró positivamente su paso por el club blanco aunque aseguró que en el vestuario de su época "algunos iban a lo suyo en lo personal".