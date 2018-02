El Mavi NT no puede con el campeón

El Mavi NT empezó muy bien el partido dominando al actual campeón de Liga, Atlético Guardés, tanto en el marcador como en el juego, pero el equipo gallego es mucho equipo y aprovechó una doble exclusión en el cuadro gijonés para con un parcial de 4-0 dar la vuelta al marcador. Al descanso se llegó con ventaja local de dos goles, 10-8.

En la segunda parte, el Mavi NT tuvo opción de empatar, pero no lo logró. El Guardés puso una mixta sobre Marizza y colapsó el ataque gijonés y además encadenó varias contras que elevaron a nueve su ventaja (20-11). Sin embargo, las gijonesas no bajaron los brazos y empezaron a recortar gracias al acierto de Ciobanu en portería y de Lorena Téllez en ataque para un resultado final del 24-18. El Mavi NT sigue sin poder ganar al Atlético Guardés, claro que ayer no era el mejor momento para hacerlo porque las gallegas llevan más de dos años sin perder un partido en su propia cancha.