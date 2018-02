Partido clave del Asturhockey por la permanencia

El Asturhockey visita hoy (20.30 horas) la cancha del Lloret en lo que será otro partido clave en la lucha por la permanencia del conjunto de Grado en la OK Liga. El Lloret ocupa ahora mismo la cuarta posición por la cola, la primera que se libraría del descenso si acabara la liga en estos momentos. El conjunto catalán saca once puntos al asturiano y una victoria se antoja clave para que los de Grado sigan aspirando a mantenerse en la OK Liga, la máxima categoría del hockey sobre patines español.

Este partido les llega además en un buen momento de juego a los hombres entrenados por David Miranda. Y es que la pasada jornada consiguieron imponerse (3-2) en Grado al Alcoy, equipo que está cómodamente situado en la zona templada de la clasificación, y en la anterior estuvieron muy cerca de hacer la machada en la cancha del actual campeón de Europa, el Reus. Los moscones acabaron cayendo 7-5 en un partido que tenían empatado a menos de dos minutos para el final.