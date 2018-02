El ADBA se frena

El Víctor Antuña ADBA volvió a caer en el derbi regional con el Basket Mar en un partido falto de intensidad por parte de las locales, como manifiesta el entrenador, Juanjo García. "La clave de la derrota estuvo en que a nivel de esfuerzo hizo más Basket Mar que nosotros. No podemos salir caminando y sin actitud para jugar un partido de este calibre". Y apostilló: "Nos falto esfuerzo y querer competir".

El partido fue igualado hasta el descanso, pero en el tercer cuarto las visitantes se marcharon en el marcador (12-25), aprovechando la salida de la cancha por lesión de la jugadora local Ashley Nneka, y aunque el conjunto avilesino se esforzó en el último cuarto y dejó a las gijonesas con sólo cuatro puntos, la reacción llegó demasiado tarde. "Los últimos diez minutos nos esforzamos un poco más, pero si queremos medio competir con un equipo de estos no se puede dejar todo para el último cuarto", insistió un decepcionado Juanjo García. "Me duelen este tipo de derrotas. No se puede perder de esta forma porque salimos a no competir y yo soy el máximo responsable".

El equipo perdió ante un rival directo, pero ahora afronta dos partidos importantes ante el Segle XXI, el sábado en casa (20.00 horas), y el Universidad de Oviedo, ambos por detrás en la tabla.