El Roces recibe al Llanera con la intención de reengancharse

Su permanencia se complica a medida que transcurren las jornadas, pero el TSK Roces no se ha rendido. No en vano, un punto de inflexión puede pasar por el duelo de esta mañana (12 horas, Covadonga) con la visita del Llanera. Ocho puntos les diferencian, una distancia que tratará de reducir el conjunto de Florín, que llega al duelo con la moral renovada tras plantarle cara y sumar un punto en su visita al Covadonga, uno de los conjuntos de la zona alta. El técnico volverá a contar con varias ausencias, lo que le hará introducir a dos juveniles en la convocatoria. De esta forma, el Roces no podrá contar hoy con la participación del sancionado Bango, el lesionado Miguel y Rascón, por motivos laborales, informa D.B.