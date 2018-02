Sacchi muestra sus poderes

"Quiero empezar a ganar la Copa de Europa con 24 años, para seguir ganándola a los 25, a los 26, a los 27?". Estas palabras fueron pronunciadas por Míchel el 21 de abril de 1988 pocos minutos después de que su equipo, el Madrid, hubiese quedado eliminado de la máxima competición internacional de clubs europeos por el PSV Eindhoven en la eliminatoria de semifinales. El centrocampista-extremo de los blancos expresaba por un lado la frustración que sentía en aquellos momentos porque también decía que "no quiero ganarla a los 29, como éstos", en referencia a los integrantes de la plantilla del conjunto holandés, de más edad que aquel Madrid, pero también las ínfulas de un equipo que se creía destinado para hacer historia en la Copa de Europa, como lo habían hecho en la segunda mitad de los cincuenta sus predecesores en el club Di Stéfano, Puskas, Gento y compañía, sobre todo después de ganar la Copa de la UEFA en 1985 y 1986, con lo que el dominio del escalón más alto parecía sólo cuestión de tiempo.

En la ciudad holandesa sede de la Philips el Madrid de la denominada Quinta del Buitre, por Butragueño, al que acompañaban Míchel, Sanchís y Martín Vázquez desde que eran unos chiquillos en los diferentes equipos blancos, caía por segunda temporada consecutiva en el último peldaño antes de la final del torneo. El año anterior había sido con el Bayern Munich. Ante los alemanes se tomaron la revancha justo antes de enfrentarse al PSV. Al equipo neerlandés, que defendía título después de haber ganado al Benfica en una final resuelta por penaltis, lo eliminarían a la temporada siguiente, con lo que por tercera vez consecutiva se plantaban en semifinales.

El enemigo que los separaba de la final era de campanillas. Se trataba del Milán, que, dirigido por Arrigo Sacchi, había conseguido formar un equipo con grandes futbolistas italianos a los que ponían la guinda los tres extranjeros permitidos en la época, tres holandeses de postín, como Marco Van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard. La empresa era pues difícil porque el Milán venía lanzado pero ni en la peor pesadilla de los madridistas aparecía una catástrofe como la que viviría su equipo en esta ocasión hasta el punto de sufrir una de las derrotas más dolorosas de su trayectoria internacional.

La cosa ya pintó mal en la ida, en la que el empate a uno fue prácticamente milagroso después de que el Milán brindase una gran exhibición de fútbol, a la que sólo le faltó la puntilla del gol, no poca cosa desde luego, pero a fin de cuentas un lance más del juego. Aunque el resultado daba ventaja a los italianos para el partido de vuelta era evidente que la eliminatoria todavía debía considerarse como abierta. Pero al final el Madrid vivió una de sus más infaustas noches europeas en el Giuseppe Meazza, antiguo San Siro, ante un Milán al que le salió todo, con independencia de la fortaleza de su juego. Fue el día, 19 de abril de 1989, que Sacchi mostró los poderes con una brillantez hasta entonces no contemplada por el gran público de un equipo al que había convertido en una máquina de tal calibre que parecía imparable.

El Milán hizo añicos a un Madrid que no se arrugó en un principio, de hecho tuvo oportunidad de abrir el marcador, y después de empatar, pero que a medida que iban cayendo los goles y que el Milán hacía gala de una asfixiante presión, acabó totalmente entregado. Fueron numerosísimas las veces que el Madrid, también en la ida, cayó en situación de fuera de juego, ante un equipo muy trabajado, algo que precisamente les faltaba a los madridistas, acostumbrados a resolver por calidad individual.

El equipo blanco estaba dirigido por Leo Beenhakker, un entrenador capaz de llevar bien a un equipo desde el punto de vista personal, hablaba muy bien y sabía lo que el futbolista quería oír, pero muy poca cosa si de trabajo táctico hablamos, pese a venir de una escuela, como la holandesa, que se caracterizaba por formar buenos estrategas además de lanzar sin parar buenos futbolistas, de técnica depurada. Curiosamente, Sacchi era mucho más "holandés" que Beenhakker, pues él sí que había absorbido bien las enseñanzas del Ajax de principio de los setenta, en el que se inspiró primero para su trabajo en el Parma y posteriormente en el club de Silvio Berlusconi, de aquella aún lejos de meterse en política.

Sacchi podía dedicar todo un entrenamiento al desarrollo de sólo un movimiento específico por una banda. Así llegó a que el equipo jugase de memoria pero sin que por ello perdiese la creatividad, la inspiración, que le daban los tres holandeses, pero también fenómenos como Franco Baresi, Ancelotti o Donadoni.

Aquel día al Madrid le cayeron cinco pero pudieron ser bastante más. La diferencia entre uno y otro equipo fue abismal. El Madrid, grande en la Liga, volvía a achicarse a la hora de jugar en el extranjero. La derrota, pero sobre todo la imagen, de clara inferioridad, le costó el puesto a Beenhakker, que había llegado en 1986 con el objetivo de ser campeón de Europa y no había pasado de semifinales.

Vaya en descargo de Beenhakker que su sucesor, John Toshack, tampoco mejoró mucho la cosa, hasta el punto de que también fue eliminado por el Milán en la temporada 1989-90, si bien con no tanto estrépito (2-0 en la ida para los italianos, y 1-0 para el Madrid en la vuelta) y que aquel Milán lo ganó todo tanto en 1989 como en 1990.

El Madrid, que no ganaba la Copa de Europa desde 1966, y que desde entonces sólo había jugado una final, en 1981, contra el Liverpool, no volvió a ganarla hasta 1998, cuando venció al Juventus, con gol de Mijatovic. Para entonces la Quinta del Buitre como tal quedaba muy lejos (sólo Sanchís llegó a tiempo de la final de 1998). Y Míchel, claro, no ganó nunca la Copa de Europa.