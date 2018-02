El Avilés, noqueado

El Avilés se hunde en el pozo y es penúltimo después de sumar ayer la sexta derrota ante un Colunga que cerró una racha de ocho jornadas sin victoria porque supo explotar tanto sus virtudes como los defectos de los blanquiazules, que acusaron en exceso el empate rival al filo del descanso tras adelantarse, y no encontraron soluciones para ganar en el segundo tiempo.

El Colunga empezó mandando y las primeras ocasiones fueron suyas. A los dos minutos, Marcos Arango envió alto desde la izquierda con Borja Piquero fuera de su marco tras salir a despejar un balón, y a los seis minutos Zucu cruzó demasiado ante el portero local un centro de Marcos Arango desde la izquierda.

Al Avilés le duró muy poco el balón en los diez primeros minutos, incapaz de generar juego desde el centro del campo y veía como el Colunga aumentaba la sensación de peligro. El dominio se empezó a equilibrar un poco más a partir de los veinte minutos, pero sin excesivo peligro en las áreas. Anselm la tuvo en el 24 al quedarse solo en el área pequeña tras un buen servicio de Balsera, pero la defensa le arrebató el balón cuando trataba de controlar.

Y cuando parecía que no iba a pasar nada marcó Domínguez. Fue a los 23 minutos en un saque de falta de Coutado por la izquierda que cabeceó el central y se coló junto al palo derecho después de tocar el portero José Luis. En los siguiente minutos, el Colunga siguió presionando y empató cuando más duele, a falta de un minuto para el descanso. Sergio Rodríguez empezó la jugada en el centro del campo, envió a Matías y el centro desde la derecha lo controló Naya en el área para ceder a Zucu que marcó de tiro raso a la derecha de Borja.

El gol cerró el primer tiempo y reflejó lo sucedido en el campo durante los primeros 45 minutos. El partido quedaba abierto para el segundo tiempo, pero con cierta inquietud entre la parroquia local.

En la reanudación todo siguió igual. Dominio visitante ante un Avilés que buscaba la contra y mucho juego en el centro del campo. En el 54, Borja Piquero salió bien ante Marcos Arango en una jugada iniciada por el propio defensa en su campo y finalizó con el apoyo de Matías. Viti tuvo el segundo visitante a los 66 minutos al culminar dentro del área una buena jugada de Matías por la izquierda, pero su tiro se fue pegado al poste derecho. Era la señal de que el Colunga iba a por el partido ante un Avilés que tenía poco más que voluntad.

El mayor dominio visitante se plasmó en el minuto 64 con el segundo gol al acertar Viti después de rechazar la defensa dos tiros de Naya. Jarro de agua fría y más ansiedad para un Avilés que trataba de asimilar el golpe aunque le costaba mucho acercarse al área de José Luis La puntilla llegó cuatro minutos más tarde en una contra que inició Naya tras librarse del marcaje de Toni Escobedo en el centro del campo y que culminó Zucu totalmente solo al borde del área grande con un disparo con la izquierda.

El Avilés intentó seguir en el partido pero la defensa del Colunga no dio ninguna facilidad y no sólo no logró maquillar el resultado, si no que pudo encajar alguno más en las peligrosas contras visitantes. Y el próximo domingo llega al Suárez Puerta (12.00 horas) el Lugones de Pulgar, otro de los equipos inmersos en la pelea por la salvación que está tres puntos por encima de los blanquiazules.