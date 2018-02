Un mes vital para el Avilés

El Avilés tiene por delante un mes vital en el que se jugará sus opciones para mantenerse en Tercera, algo impensable para el club más antiguo de Asturias que en las dos últimas temporadas se metió en el play-off de ascenso, aunque fue eliminado en la primera ronda. Cuatro partidos en los que los blanquiazules se medirán a rivales que están en una situación similar, como el Lugones, que vista el domingo (12.00 horas) el Suárez Puerta, o que consiguieron salir del pozo en el último mes, como Gijón Industrial, Condal y San Martín.

El margen de error se reduce mucho para los avilesinos, que a falta de 13 jornadas, es decir 39 puntos en juego, son penúltimos con 20 puntos y están a seis del Llanera, que marca la frontera de la tranquilidad en previsión de que bajen cinco equipos dada la delicada situación en Segunda B del Caudal (colista) y del Lealtad, que está a cinco puntos de la promoción de descenso y seis de la salvación. La esperanza es que consigan subir varios equipos asturianos de Tercera para que equilibren los posibles descensos.

El handicap para el equipo avilesino es que se la juega cuando está en plena pretemporada y en fase de pruebas debido a la profunda renovación que sufrió la plantilla en los dos últimos meses, con nueve altas y la marcha de seis titulares.

El resultado de una campaña marcada por los enfrentamientos judiciales de pretemporada por el control del club entre el exgestor, Álvaro López, y José María Tejero, es que el equipo enlaza seis derrotas, la peor marca de su historia en Tercera desde la fusión en 1983 porque en el curso 2008-2009 estuvo doce semanas sin ganar (desde la cuarta jornada a la décimo quinta), pero no pasó de las cuatro derrotas seguidas (jornadas 26 al 29), que es la segunda peor racha en la categoría.

El técnico, José Luis Díaz, Xiel, está firme. "En este momento es cuando más tengo que estar al lado de los jugadores y más moral tengo que tener para sacar al equipo de ahí". Y se explica: "Si con nueve y diez jugadores nunca me desmoralicé y estuve al pie del cañón, ahora no tiene sentido venirse abajo. Hay que trabajar para hacer un equipo mejor que empiece a ganar, y la primera parte contra el Colunga marca el camino a seguir".

El técnico sostiene trabaja como hasta ahora tiene que salir de ahí y lanza un aviso para navegantes. "Si algún jugador no está por la labor de mirar hacia adelante y estar unidos, que se apee del carro, pero yo no me voy a rendir nunca y ahora menos".