Oli: "La derrota tiene que dejar un Marino más fuerte"

"Hemos hecho todo para ganar y hemos perdido de la forma más rara con tres o cuatro rebotes, pero los jugadores tienen la cabeza bien alta". Es la lectura del técnico del Marino, Oli Álvarez, tras la primera derrota de la temporada al caer (1-0) en Santa Cruz ante el Industrial. "No pasa nada, no es para volverse locos porque perder un partido de 25 tiene muchísimo mérito".

Oli afirma que la derrota no le afecta al ánimo. "No me va a ver nadie con las orejas gachas, al contrario, me vuelvo más fuerte y eso es lo que transmito al vestuario, que no hay motivo para desanimarse, sólo trabajar y encontrar la portería el domingo contra el Condal". Y añade: "Esto tiene que hacer más fuerte al grupo. Sabíamos que la pelea iba a ser muy dura y así es, pero estamos luchando con los mejores que es lo que queríamos".

Puestos a buscar explicaciones de lo sucedido en Santa Cruz, Oli recuerda que las bajas y el cansancio también influyen porque, recordó, "vamos justitos de plantilla al no encontrar en enero el lateral que buscábamos y caer todos lo que tenemos". Y concluyó: "Lo que me preocupa es recuperar jugadores y lo importante es que el equipo tiene humildad, trabajo y compromiso. Estoy encantado y muy orgulloso de entrenarlos".