Un balance de tercera

El Caudal busca una reacción para evitar el abismo. Los números, en lo deportivo, no salen, y el equipo mierense se acerca más cada jornada a Tercera División. Desde la llegada de Uribe al banquillo del Hermanos Antuña, el equipo no ha conseguido reaccionar. Si bien es cierto que durante algunos encuentros el cuadro mierense realizó un buen juego y estuvo cerca de lograr el triunfo, las malas sensaciones se adueñaron del fútbol caudalista el pasado domingo, cuando los mierenses sucumbieron por cero goles a tres frente a la Unión Deportiva Logroñés.

El fichaje del técnico gijonés quiso dar al Caudal otro aspecto. Sin embargo, los puntos no terminan de llegar. Desde su debut ante el Vitoria, filial del Eibar, el conjunto mierense ha sumado únicamente cuatro puntos de los 27 en juego. La victoria sigue sin llegar -y el Caudal cumple un total de 19 encuentros sin sumar los tres puntos-, lo que aleja más la permanencia.

Desde la jornada decimoséptima, en el debut de Uribe, los caudalistas han empatado cuatro encuentros en el Hermanos Antuña -Vitoria, Amorebieta, Burgos y Osasuna B-, mientras que los cinco restantes se saldaron con derrotas -Barakaldo, Leioa, Lealtad, Tudelano y Logroñés-.

Los rivales directos comienzan a coger aire en la tabla clasificatoria. El triunfo del Izarra deja al Caudal a 14 puntos de la zona de permanencia, los mismos puntos que tiene el cuadro mierense tras la disputa de 25 encuentros. El puesto de promoción de descenso, ocupado por el Vitoria, se queda más cerca para los caudalistas, a diez puntos.

Ni siquiera la revolución llevada a cabo en el mercado invernal ha servido para hacer reaccionar al Caudal. Y es que los mierenses han realizado un total de veinte movimientos -entre entradas y salidas- para tratar de cambiar la cara al equipo. Una serie de fichajes que no han permitido al cuadro caudalista hacerse con ningún triunfo todavía.

Nueve futbolistas han llegado a la entidad del Hermanos Antuña y once se han ido. Es el caso del portero Óscar Santiago, del defensa Alberto y de los centrocampistas Polaco, Yosu, Seger, Jandrín, Babalola, Niko y Dani Góngora. El de este último también se cuenta como una de las once bajas, ya que el futbolista andaluz no llegó a permanecer ni dos semanas en la disciplina del equipo mierense y solicitó una baja que le fue concedida alegando motivos personales.

Por contra, once jugadores -contando a Dani Góngora- han salido del cuadro mierense. El meta Bussman, los defensas Bonaque, Pacheco y Perujo, los centrocampistas Invernón, Richard y Sergio Prendes y los atacantes Javi Sánchez y Thaylor. A ellos hay que sumarle la marcha del juvenil Davo, quien había participado en algunos encuentros y que puso rumbo al Celta.

Al Caudal le quedan por delante trece encuentros de liga regular donde tiene que ofrecer su mejor versión si no quiere dar con sus huesos en Tercera. Con 39 puntos por jugarse, el equipo caudalista se encomienda a una machada si la próxima campaña quiere ser equipo de la categoría de bronce.

A los mierenses les restan seis partidos en el Hermanos Antuña y siete como visitante, el primero de ellos ante la Real Sociedad B, este domingo, a las 18.00 horas. En casa, los mierenses se medirán al Real Unión, Gernika, Sporting B, Peña Sport, Bilbao Athletic y Barakaldo y fuera se enfrentarán al Arenas de Getxo, Mirandés, Racing, Izarra, Vitoria y Amorebieta.