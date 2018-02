"Llamémoslo épica o milagro, pero tengo fe en que nos salvaremos"

En medio de la lucha a muerte por la permanencia en Segunda B, el próximo 14 de marzo el Caudal Deportivo iniciará el proceso electoral para renovar la presidencia. Un proceso en al que Roberto Ardura no se presentará a la reelección, pero el actual presidente de la entidad blanquinegra avisa que "no queremos dar por concluida la temporada. Llamémoslo milagro o épica pero no pienso en Tercera División sino en Segunda B. Tengo fe en que nos salvaremos. Si comenzamos este proceso ahora es porque no vamos a seguir al frente del club y creemos que lo mejor es que la directiva entrante tenga tiempo de sobra para confeccionar el equipo de la temporada que viene".

El máximo mandatario caudalista convocó ayer una rueda de prensa en la que analizó la situación del equipo y anunció la convocatoria de elecciones para su sucesión. El próximo 14 de marzo se celebrará, en la Casa de la Cultura Teodoro Cuesta, una asamblea extraordinaria en la que el único punto del día será la convocatoria de elecciones. Unos comicios que se celebraría el 22 de abril coincidiendo con la visita del Athletic B al Hermanos Antuña.

"No nos vamos a presentar. Ya lo dejamos claro en las elecciones de 2014 cuando remarcamos que era nuestro segundo mandato de cuatro años. Ahora no hay nada que nos impida seguir pero creemos que hemos cumplido un ciclo y el Caudal necesita un grupo de gente nueva que llegue con fuerzas y que lleve al Caudal donde se merece. Si se adelanta el proceso electoral es para que los nuevos regidores puedan confeccionar la plantilla del año que viene con más tiempo", destacó Ardura, quien confesó que "vamos a ayudar a la candidatura entrante en todo lo que podamos y todos los cumplimientos en cuanto a pagos serán cargo de la junta directiva que presido, que será la que tendrá que presentar los números de la actual campaña al final de la misma".

Pese a que el club entra en proceso electoral, Ardura no pretende desviar la atención porque "la temporada no ha acabado. Quedan trece partidos y tenemos precedentes para ser optimistas. En la temporada 1999-2000, en la jornada vigésimo quinta, estábamos en una situación parecida y el equipo se acabó salvando". Eso sí, el mierense confesó que "sabemos que no es sencillo. Hasta la fecha la suerte no nos ha favorecido, pero vamos a trabajar hasta el final apoyando a esta plantilla y a este cuerpo técnico para lograr la permanencia porque creemos que es posible".

Dentro de esta ayuda a la plantilla está la opción de fichar a jugadores profesionales sin equipo y ahí Ardura explicó que "tenemos abierta la ventana de reforzarnos. Tenemos una ficha de mayores de 23 años y otra de menores libre y vamos a mirar hasta el final si podemos mejorar la plantilla, porque esta directiva va a apurar hasta el último cartucho para salvarnos".