La antigüedad de los candidatos, a debate

El Caudal entrará el próximo 14 de marzo en elecciones a la presidencia del club. Ese día, los más de quinientos socios con que cuenta la entidad blanquinegra están citados para una asamblea extraordinaria de abonados en la que el único orden del día será la convocatoria de elecciones, aunque en él se debatirá sobre la antigüedad que deben tener los posibles candidatos a la presidencia. El actual mandatario mierense, Roberto Ardura, avanzó el pasado miércoles los pasos a seguir en este proceso en los estatutos, pero no se concretó si los candidatos deberán tener una antigüedad de seis y o doces meses.

"En cuanto al tiempo que deben llevar como socio los posibles candidatos es algo que crea cierta controversia pues dos de los puntos de los estatutos del club, del año 1999, se contradicen. Concretamente los artículos, el 19 y el 21, en los que uno dice que los candidatos deben tener una antigüedad de seis meses y otro de un año desde que se convocan las elecciones. Esto es algo que deberemos hablar en la asamblea para aclararlo y que los socios aprueben cuánto tiempo de antigüedad deban tener los candidatos", explicó Roberto Ardura.

Lo que sí remarcan los estatutos del club es que los posibles candidatos debe ser socios de la entidad, ser mayores de edad y ser ciudadanos de un país perteneciente a la Unión Europea. El otro punto, ya citado, es el de la antigüedad y el que deberá ser aclarado en la asamblea del 14 de marzo. Pero es que además Ardura explicó que "la antigüedad de los socios se computa desde la fecha de la asamblea de socios, no de las posibles elecciones del 22 de abril. Es decir, los posibles candidatos deberán llevar como afiliados o seis o doce meses desde el 14 de marzo para poder presentarse".

Este es un punto más que relevante que los socios blanquinegros deberán aclarar en una asamblea que se celebrará en la Casa de la Cultura Teodoro Cuesta de Mieres en tres convocatorias. La primera a las siete de la tarde, la segunda a las siete y media y la tercera a las ocho de la tarde. Para la aprobación de las resoluciones deberá haber una presencia de socios de mayoría absoluta en primera convocatoria y de un tercio en la tercera. De ahí estas tres convocatorias. Cabe recordar que el Caudal tiene, en estos momentos, unos 580 afiliados.

Adrián Llano, duda

En el aspecto meramente deportivo, el Caudal prepara la visita del domingo a Zubieta donde los de Josu Uribe se medirán a la Real Sociedad B. Para este duelo el técnico blanquinegro tiene las dudas de Adrián Llano y Álex Seger además de la ausencia de Alberto Gómez, todos lesionados.

Adrián Llano y Seger ya fueron baja la pasada jornada contra el Logroñés por la misma dolencia. Ambos padecieron sendas roturas fibrilares lo que les hizo perderse el duelo ante los riojanos. En un principio la lesión de ambos era considerable y se hacía presagiar entre tres y cuatro semanas de baja pero, finalmente, esta dolencia no revista tanta gravedad. Es más, no están descartados para el duelo del domingo en Zubieta aunque Uribe podría reservarlos pensando en el duelo de dentro de dos semanas en el Hermanos Antuña contra el Real Unión de Irún. El que no estará será un Alberto Gómez quien está en el tramo final de recuperación de una lesión que arrastra desde hace dos meses.