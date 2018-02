María Díez reaparecerá mañana, después de tres meses de lesión

María Diez podría ser la gran novedad del Hostelcur Gijón mañana sábado en la pista del Bigues i Riells (21 horas), en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa de clubes al que el conjunto gijonés llega con la eliminatoria muy encarrilada después del 7-1 logrado en Mata Jove en la ida.

María, la máxima goleadora no sólo del club sino de la OK Liga en las últimas temporadas, lleva fuera del equipo desde medidos de noviembre cuando sufrió un esguince de tobillo en el transcurso del partido ante el Voltregá. La jugadora ya realizó varios entrenamientos con el grupo y Rubén Muñoz podría darle ya algunos minutos en la pista catalana aunque todavía no está al nivel de antes de la lesión. Quien no estará será Anna Casarramona a la que aún le quedan varias semanas para recuperarse de la operación de menisco a la que tuvo que ser sometida el pasado mes de enero.

El resultado del primer partido hace que las jugadoras del Hostelcur Gijón puedan afrontar el segundo con tranquilidad aunque sin confianzas porque el Bigues i Riells es un equipo potente que, por ejemplo, fue capaz de ganar al Voltregá en su propia cancha. En sus filas destaca la presencia de la portera alemana Christina Klein quien durante casi una década defendiera la portería del Hostelcur Gijón. El inicio del partido será clave ya que si las gijonesas logran parar la presumible fuerte salida de las catalanas que si quieren tener una mínima opción de remontar la eliminatoria tienen que marcar pronto.

No obstante, el Hostelcur Gijón no encajó seis goles en contra nunca.